Galatasaray fikstür / Galatasaray derbi tarihleri 2019-2020
Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Son şampiyon Galatasaray, 6. hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekip 9. hafta Beşiktaş, 13. hafta ise Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılı ekip, fikstürde Ankaragücü'nü takip ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Son şampiyon Galatasaray, 6. hafta oynanan Fenerbahçe derbisinden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekip 9. hafta Beşiktaş, 13. hafta ise Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılı ekip, fikstürde Ankaragücü'nü takip ediyor.
GALATASARAY FİKSTÜR
1. HAFTA
Yukatel Denizlispor 2-0 Galatasaray
2. HAFTA
Galatasaray 1-1 Konyaspor
3. HAFTA
İstikbal Mobilya Kayserispor 2-3 Galatasaray
4. HAFTA
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa
5. HAFTA
Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray
6. HAFTA
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
7. HAFTA
Gençlerbirliği - Galatasaray
8. HAFTA
Galatasaray - Sivasspor
9. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray
10. HAFTA
Galatasaray - Çaykur Rizespor
11. HAFTA
Gazişehir Gaziantep - Galatasaray
12. HAFTA
Galatasaray - Medipol Başakşehir
13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray
14. HAFTA
Galatasaray - Alanyaspor
15. HAFTA
Galatasaray - Ankaragücü
16. HAFTA
Göztepe - Galatasaray
17. HAFTA
Galatasaray - Antalyaspor
Diğer kritik maçların tarihleri de şu şekilde:
Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak
İşte fikstürün tamamı şu şekilde: