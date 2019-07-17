Galatasaray fikstür / Galatasaray derbi tarihleri 2019-2020

Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Son şampiyon Galatasaray, 6. hafta oynanan Fenerbahçe derbisinden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekip 9. hafta Beşiktaş, 13. hafta ise Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılı ekip, fikstürde Ankaragücü'nü takip ediyor.

GALATASARAY FİKSTÜR

1. HAFTA

Yukatel Denizlispor 2-0 Galatasaray

2. HAFTA

Galatasaray 1-1 Konyaspor

3. HAFTA

İstikbal Mobilya Kayserispor 2-3 Galatasaray

4. HAFTA

Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

5. HAFTA

Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray

6. HAFTA

Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

7. HAFTA

Gençlerbirliği - Galatasaray

8. HAFTA

Galatasaray - Sivasspor

9. HAFTA

Beşiktaş - Galatasaray

10. HAFTA

Galatasaray - Çaykur Rizespor

11. HAFTA

Gazişehir Gaziantep - Galatasaray

12. HAFTA

Galatasaray - Medipol Başakşehir

13. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

14. HAFTA

Galatasaray - Alanyaspor

15. HAFTA

Galatasaray - Ankaragücü

16. HAFTA

Göztepe - Galatasaray

17. HAFTA

Galatasaray - Antalyaspor

Diğer kritik maçların tarihleri de şu şekilde:

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak