Galatasaray fikstür 2019 - Galatasaray'ın kalan maçları

Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan dorukta. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray 23. hafta maçında Akhisarspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk etti. Kolay geçmesi beklenen maçta gol 90+3' dakikada Mitroglou'nun ayağından geldi. Galatasaray fikstür 2019 - Galatasaray'ın kalan maçları

27 Şubat 2019, Çarşamba 10:32
- A +
Galatasaray fikstür 2019 - Galatasaray'ın kalan maçları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kayıp yaşamadı. Sarı-Kırmızılı takım 23. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor'u konuk etti. Maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçilirken Galatasaray'ın golü 90+3 dakikada Yunan futbolcu Mitroglou'ndan geldi. Galatasaray kazandığı 3 puanla Başakşehir ile arasındaki puan farkını korudu ve şampiyonluk yarışını sürdürdü. İşte Galatasaray'ın kalan maçları ve 2018-2019 sezonu fikstürü...

Galatasaray Süper Lig fikstürü...

1. Hafta

Ankaragücü 1-3 Galatasaray

2. Hafta

Galatasaray 1-0 Göztepe

3. Hafta

Galatasaray 6-0 Alanyaspor

4. Hafta

Trabzonspor 4-0 Galatasaray

5. Hafta

Galatasaray 4-1 Kasımpaşa

6. Hafta

Akhisarspor 3-0 Galatasaray

7. Hafta

Galatasaray 1-0 Erzurumspor

8. Hafta

Antalyaspor 0-1 Galatasaray

9. Hafta

Galatasaray 1-1 Bursaspor

10. Hafta

Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray

11. Hafta

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

12. Hafta

Kayserispor 0-3 Galatasaray

13. Hafta

Galatasaray 1-1 Atiker Konyaspor

14. Hafta

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

15. Hafta

Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor

16. Hafta

Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray

17.Hafta

Galatasaray 4-2 Sivasspor

Videoyu Oynat


SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

18. Hafta

Galatasaray 6-0 Ankaragücü

19. Hafta

Göztepe 0-1 Galatasaray

20. Hafta

Alanyaspor 1-1 Galatasaray

21. Hafta

Galatasaray 3-1 Trabzonspor 

22. Hafta

Kasımpaşa 1-4 Galatasaray

23. Hafta

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

24. Hafta

Erzurumspor - Galatasaray

25. Hafta

Galatasaray - Antalyaspor

26. Hafta

Bursaspor - Galatasaray

27. Hafta

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

28. Hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

29. Hafta

Galatasaray - Kayserispor

30. Hafta

Atiker Konyaspor - Galatasaray

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş 

32. Hafta

Çaykur Rizespor - Galatasaray

33. Hafta

Galatasaray - Medipol Başakşehir

34.Hafta

Sivasspor - Galatasaray

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.