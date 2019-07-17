Galatasaray fikstür / 2019-2020 Galatasaray derbi tarihleri

Süper Lig'de oynanacak 34 haftanın programı ve derbi tarihleri fikstür çekiminde belli olurken, ligin 2'nci haftasında Medipol Başakşehir - Fenerbahçe, 3'ncü haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor, 5'inci haftasında Beşiktaş - Medipol Başakşehir, 6'ncı haftasında Trabzonspor - Beşiktaş, Galatasaray - Fenerbahçe, 9'uncu haftasında Beşiktaş - Galatasaray, 12'nci haftasında Medipol Başakşehir - Galatasaray, 13'üncü haftasında Trabzonspor-Galatasaray ve 16'ncı haftasında ise Fenerbahçe - Beşiktaş mücadele edecek.
GALATASARAY FİKSTÜR
1. HAFTA
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
2. HAFTA
Galatasaray - Konyaspor
3. HAFTA
İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray
4. HAFTA
Galatasaray - Kasımpaşa
5. HAFTA
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
6. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
7. HAFTA
Gençlerbirliği - Galatasaray
8. HAFTA
Galatasaray - Sivasspor
9. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray
10. HAFTA
Galatasaray - Çaykur Rizespor
11. HAFTA
Gazişehir Gaziantep - Galatasaray
12. HAFTA
Galatasaray - Medipol Başakşehir
13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray
14. HAFTA
Galatasaray - Alanyaspor
15. HAFTA
Galatasaray - Ankaragücü
16. HAFTA
Göztepe - Galatasaray
17. HAFTA
Galatasaray - Antalyaspor