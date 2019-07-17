Galatasaray fikstür / 2019-2020 Galatasaray derbi tarihleri

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş derbileri 6. haftada oynanacak.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 21:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray fikstür / 2019-2020 Galatasaray derbi tarihleri

Süper Lig'de oynanacak 34 haftanın programı ve derbi tarihleri fikstür çekiminde belli olurken, ligin 2'nci haftasında Medipol Başakşehir - Fenerbahçe, 3'ncü haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor, 5'inci haftasında Beşiktaş - Medipol Başakşehir, 6'ncı haftasında Trabzonspor - Beşiktaş, Galatasaray - Fenerbahçe, 9'uncu haftasında Beşiktaş - Galatasaray, 12'nci haftasında Medipol Başakşehir - Galatasaray, 13'üncü haftasında Trabzonspor-Galatasaray ve 16'ncı haftasında ise Fenerbahçe - Beşiktaş mücadele edecek.

GALATASARAY FİKSTÜR

1. HAFTA

Yukatel Denizlispor - Galatasaray

2. HAFTA

Galatasaray - Konyaspor

3. HAFTA

İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray

4. HAFTA

Galatasaray - Kasımpaşa

5. HAFTA

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

6. HAFTA

Galatasaray - Fenerbahçe

7. HAFTA

Gençlerbirliği - Galatasaray

8. HAFTA

Galatasaray - Sivasspor

9. HAFTA

Beşiktaş - Galatasaray

10. HAFTA

Galatasaray - Çaykur Rizespor

11. HAFTA

Gazişehir Gaziantep - Galatasaray

12. HAFTA

Galatasaray - Medipol Başakşehir

13. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

14. HAFTA 

Galatasaray - Alanyaspor

15. HAFTA

Galatasaray - Ankaragücü

16. HAFTA

Göztepe - Galatasaray

17. HAFTA

Galatasaray - Antalyaspor

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