Galatasaray Fifa Ultimate Team kadrosu yenilendi

Galatasaray Fifa Ultimate Team kadrosu yeni oyuncular ve sözleşmesi uzatılan oyuncular ile yenilendi! Yeni sezon için bomba transferler açıklayan Galatasaray Espor resmi Instagram hesabı üzerinden yeni kadroya katılan oyuncuları bir bir duyurdu.

Yeni sezonda Galatasaray Fifa Ultimate Team kadrosuna Göztepe Gaming’ten 2 yeni oyuncu transfer edildi. Göztepe Gaming Fifa Ultimate Team takımından gelen oyuncular arasında Berk “DougJudy” Taşçı ve Ada “Tasardur” Petük bulunuyor. Ayrıca geçen sezonda Galatasaray’ın kadrosunda bulunan Maruf Efe “Maroof” Okumuş‘ta yeni sezonda tekrardan Galatasaray Esports için mücadele edecek.

PlayerBros