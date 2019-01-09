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Galatasaray, FIFA eClub World’e galibiyetlerle başladı

Galatasaray, FIFA eClub World mücadelesinde ilk maçlarını oynadı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 11:07
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Galatasaray, FIFA eClub World’e galibiyetlerle başladı

Galatasaray Espor, FIFA eClub World Cup mücadelesinde ilk maçlarını oynadı ve 2’de 2 ile başladı.

Geçtiğimiz günlerde sadece futbol kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek FIFA eClub World için mücadele edecek iki oyuncusunu açıklayan sarı-kırmızılı ekip ilk maçında FC Nantes eSports ile karşı karşıya geldi . Playstation 4 platformunda takımın yeni oyuncusu Sercan “SercanGold1” Kara, Ridzz_17 karşısında galip geldi.

Takımın Xbox serilerinde ise geçen sezon da takımda yer alan Thomas “thomassonGOD” Dorey, Alexinho karşısında 2-0’lık skor ile galip geldi. Böylelikle Galatasaray Espor ilk maçında FC Nantes Esports karşısında toplamda 3-0’lık bir skor ile maçı kazandı.

Günün ikinci maçında Team Gullit ile karşı karşıya gelen ekip Playstation 4 platformunda 2-0 galip gelirken, Xbox serisinde ise 1-1 berabere kalarak turnuvaya 2’de 2 ile başladı. (Playerbros)

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