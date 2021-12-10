FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son haftaya girilirken 2 temsilcimiz grup lideri olarak TOP 16'ya çıkmayı garantiledi. Takımın başına coach Ekrem Memnun'u getiren ve iddialı bir kadro kuran Galatasaray 5 maçta 4 galibiyet alarak direkt olarak son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Memnun turu geçmeleriyle ilgili şunları söyledi: “TOP 16’ya direkt olarak kaldığımız için de mutluyuz. Bu bize, o döneme dek oyunumuzda geliştirebileceğimiz noktalar için de zaman tanıyor. Geçen sene bu turnuvada sadece 1 maç kazanabilmiştik. Bu yıl 1 maç kala grup liderliğini şimdiden garantiledik. Şu an söyleyebileceğim tek şey: Yeni bir takımız. Genç oyuncularımız var. Çalışmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz. Ardından olacakları da hep birlikte göreceğiz”.

Tofaş da TOP 16'da

Kupada ayrıca Bursa temsilcisi TOFAŞ da F Grubu'nda zirvede yer alarak TOP 16'ya çıkmayı başaran diğer temsilcimiz oldu. Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Darüşşafaka ise son hafta maçında 2. ya da 3. sıradan kendine yer bulmak için mücadele edecek. Takımlarımız 2. ya da 3. sırada yer alırsa Play-In oynamaya hak kazanacak.