Galatasaray, Fernando transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Anlaşmaya göre Sevilla, Galatasaray'a 4.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.

Öte yandan açıklamada, "Kariyerine Sevilla takımında devam edecek Fernando’ya hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2017 yılında 5 milyon 250 bin Euro karşılığında Manchester City'den transfer edilen Fernando, Sarı Kırmızılı forma ile geçirdiği iki sezonda 2 Spor Toto Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, 58 resmi müsabakada görev aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 4 de asist yaptı.