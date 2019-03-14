Galatasaray Fernando ile yolları ayırma kararı aldı

Devre arasında Serdar Aziz ve Garry Rodrigues’le yollarını ayıran, Eren Derdiyok’u da kadro dışı bırakan teknik direktör Fatih Terim, her fırsatta işaret ettiği temizlik furyasına Brezilyalı oyuncu Fernando Reges’i de dahil etti. Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Sambacı, Avrupa Ligi’nde Benfica’ya karşı oynanan ilk maçta da sahanın en kötüsü olarak dikkat çekmiş ve hocası tarafından sert bir dille uyarılmıştı.

PSG’NİN TEKLİFİ KAFASINI KARIŞTIRDI

LİGDE en son Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen ve ardından sakatlanan Fernando, iyileşmesine rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmedi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncusuna bu şekilde bir ceza vererek tüm takıma ‘ayağınızı denk alın’ mesajı gönderdi. Sambacının düşen performansının arkasında ise devre arasında PSG’den gelen teklif olduğu iddia edildi. (Güneş)