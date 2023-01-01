Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Hücum hattında bir değişime hazırlanan Sarı-Kırmızılıların, Fenerbahçe 'nin de gündemine gelen golcü oyuncu için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Hücum hattı değişiyor

Galatasaray, şu ana kadar PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin performansından memnun olsa da Arjantinli oyuncunun arkasını sağlama almak istiyor. Bafetimbi Gomis'in başarılı performansına rağmen ilerleyen yaşı ve Haris Seferovic'in beklentilerin altında kalan performansı, Sarı-Kırmızılıları uzunca bir süredir arayışa itmiş durumda.

Seferovic ile ayrılık kapıda

Galatasaray, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'ten beklediği katkıyı alamadı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de süre aldığı 9 maçta skor katkısı veremezken Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçta 2 gollük performans sergiledi.

İsviçreli golcünün kiralık sözleşmesinin feshedilmesi gündemdeyken kendisi için Belçika ekibi Anderlecht'in devreye girdiği iddia edilmişti.

Servette iddiası

Hocası Okan Buruk'un gözden çıkardığı ve ara transfer döneminin başlamasıyla kulübü Benfica'ya geri gönderilmesi planlanan Haris Seferovic'e, Türkiye'den sonra ülkesi İsviçre'den de talip çıktı. Servette Kulübü’nün yöneticileri, tecrübeli golcüyle görüşerek onu kadrolarına katmak istediklerini ilettiler. Türkiye'den de önemli teklifler alan deneyimli santrfor, Galatasaray'dan resmi olarak ayrıldıktan sonra kariyeri hakkında bir karar verecek. Seferovic, Katar'daki son Dünya Kupası'nda da İsviçre formasını terletmişti.

Galatasaray'da forvet operasyonu

Galatasaray'da golcü operasyonu resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, forvet hattını Moussa Dembele, Memphis Depay ve Deniz Undav üçlüsüyle oluşturmak için kolları sıvadı. Galatasaray Yönetimi, ara transfer dönemi yaklaştıkça temaslarını sıklaştırdı. Erden Timur, operasyonla bizzat ilgileniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de transferler için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve önemli takviyelere imza atacaklarını geçtiğimiz günlerde müjdeledi. Cumhuriyetin 100. yılında mutlaka şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da öncelik golcü transferine veriliyor.

İtalyanlardan Okaka iddiası

İtalyan basınından TUTTOmercatoWEB, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Başakşehir forması giyen Stefano Okaka ile ilgilendiklerini belirtti. Mario Balotelli sonrası kadrosuna kattığı Artem Dzyuba ile de yollarını ayıran Adana Demirspor da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Stefano Okaka'yı kadrosuna katarak golcü ihtiyacını bir başka İtalyan ile gidermek istiyor.

Bir sürpriz iddia daha

Galatasaray'ın gündemine son olarak uzaklardan bir isim geldi. Daily Record, Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet Cho Gue-sung ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Cho Gue-sung ile daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. Kim Min-jae transferinde elde edilen başarı sonrası hücum hattına da Güney Kore'den Cho Gue-sung hamlesinin yapılabileceği aktarılıyordu.

Dünya Kupası ile popülerliği arttı

Güney Koreli yıldızın videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yoğun ilgi karşısında Gue-Sung, Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

Güney Kore medyasında yapılan haberlerde, "Telefonu bütün gece çalıyordu. Onu uyanık tutuyordu. Futbola konsantre olmaya çalışıyordu ve sürekli mesajlar geliyordu." gibi sözlere yer verildi.

2 milyondan fazla takipçi geldi

Dünya Kupası başlamadan önce 20 bin takipçisi bulunan Gue-Sung, attığı goller ve sosyal medyadaki yorumlara göre 'yakışıklılığı' ile takipçi sayısı 2.1 milyon kişiye çıktı.

1998 doğumlu Cho Gue-Sung, çocukken defansif orta saha oynarken, 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore Ligi'nde çıktığı 35 maçta 21 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti.

‘Benim gücüm savunmam’

24 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası sırasında verdiği bir röportajda, “Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına, ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Güçsüz takımla gol kralı oldu

Cho, Kore Ligi’nde sezonun büyük bölümünü Güney Kore ordusunun takımı olan, her sene diğer kulüplerden kiralık olarak gelen oyuncularla kadro kuran Gimcheon Sangmu’da geçirdi. 24 yaşındaki forvet, 17 golle ligde Joo Min-kyu ile birlikte gol kralı oldu. Gimcheon zar zor ligde kalmasına rağmen Cho gollerinin 13’ünü bu takımda kaydetti.

Kararı Di Matteo verecek

Chelsea ve West Ham'ın eski menajeri Roberto Di Matteo, Cho Gue-sung'un bonservisinin bulunduğu Jeonbuk Hyundai Motors'un başına geçmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının oyuncunun geleceğine ilişkin kararı vermesi bekleniyor. Celtic ve Galatasaray'ın son dönemde transfer adına temaslarının arttığı aktarılıyor.



