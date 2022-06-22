Basketbol Süper Ligi'nde geride bıraktığımız sezon başarılı bir görüntü sergileyen Galatasaray , yeni sezonda çok daha iddialı olmayı planlıyor. Pistiolis yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, geride kalan sezonu Panathinaikos ve Fenerbahçe Beko formalarıyla geçiren Jehyve Floyd'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sırp basınından Telesport'un haberine göre Galatasaray, yeni sezon için önemli transfer hamlelerine hazırlanırken Fenerbahçe Beko'dan Jehyve Floyd ile de anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe de ayrılığı açıkladı

Dimitris Itoudis yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'da Jehyve Floyd ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.