Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin sonucunu tüm dünya merakla beklerken dev maçı Türkiye'de bein sports canlı olarak izleyicileriyle buluşturuyor. Transfer sürecini yakından takip eden Kolombiya spor kanallarından Win Sports TV, ülke tarihinin en önemli golcülerinden olan Falcaolu Galatasaray'ın maçlarının canlı olarak yayınlanmasına karar verdi.

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Win Sports TV, Galatasaray'ın ilk olarak 28 Eylül'de Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacağı derbinin canlı olarak yayınlanacağını, ardından tüm lig maçlarının ekranlara geleceğini belirtti.

Win Sports TV nasıl izlenir?

Win Sports TV kanalı, Hotbird uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun Hotbird uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra Win Sports TV’yi frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

Falcao oynayacak, Mondragon yorumlayacak!

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla birlikte yayın maratonuna başlayacak olan Win Sports’un Direktörü Jaime Parada, konuyla ilgili olarak Radyospor’a konuştu ve detaylı bilgiler verdi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Parada, ''Herkes Falcao’yu tanıyor. Kolombiya’nın en iyi golcülerinden biri. Büyük bir yıldız olmasına rağmen son derece mütevazı. Kolombiyalılar onu çok seviyor. Mükemmel bir futbolcu ve mütevazı. Ben de onu çok seviyor ve destekliyorum'' dedi.

“Bütün Kolombiya Galatasaray’ı destekleyecek”

Türkiye Ligi’nde çok büyük çekişmeye sahip iki takım karşılaşacak. Bütün Kolombiyalılar Galatasaray’ı destekleyecek. Falcao’nun takımının kazanmasını isteyeceklerdir. Falcao’yu Galatasaray’da da başarılı görmek istiyorlar. Kolombiya’nın tarihinde en iyilerden biri Falcao. Çok sayıda futbolsever Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip edecek.

“Süper Lig’den maksimum 4 maç yayınlayacağız”

Kesin olarak Türkiye Ligi’ni Kolombiya’da yayınlayacağız. Maksimum 4 maç yayınlayacağız. Türkiye Ligi’ni takip ediyoruz. Falcao’nun maçlarını tabi ki yayınlayacağız.

“Kolombiya tarihinde bir ilk yaşanacak”

İlk kez Kolombiya’da böyle bir şey olacak. Daha önce Türkiye Ligi yayınlanmamıştı burada. Kolombiya tarihinde bunun bir ilk olduğuna dikkati çekmek isterim.

“Kolombiya’daki insanlar Falcao’nun maçlarını görmek istiyor”

Kolombiya’dakiler elbette memnun. Kolombiya’nın bütününde Falcao’nun maçlarını görmek istiyor insanlar. Biz de bu talebe cevap veriyoruz. Falcao’nun Galatasaray performansı için Kolombiyalılar heyecanlı. Bana bu önemli gelişmelerin geri bildirimi çok olumlu döndü. Kolombiyalılar mutlular.

“Falcao’nun da maçların yayınlanacağından haberi var”

Radamel Falcao’nun da maçların Kolombiya’da yayınlanacağından haberi var. Ortak arkadaşlarımız var. O da maçların ülkesinde yayınlanacağı için mutlu. Elbette ki performansı ülkesinde yankılanacak. Türkiye’den yolu geçmiş birçok Kolombiyalı oyuncu var. Bu maçların son derece ilgi göreceğini düşünüyorum.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını Mondragon yorumlayacak!

Mondragon ile daha önce anlaştık. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yayınlayacağız. Mondragon yorumcumuz olacak. Bundan sonraki maçlarda da bizimle birlikte olacak. Bu tip maçların atmosferini çok iyi bilecek. Yayın maratonumuz bu maçla başlayacak.







