Bizim Takım İstanbul devlerinin transfer dosyasını aradı. Haber Müdürümüz Zafer Büyükavcı " Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaray 'da kadro mühendisliğini değerlendirir misiniz? Hangi takım, hangi bölgede sorunlu ve mutlaka transfer yapılması gereken mevkiiler neresi?" Sorusunu yöneltti. Mehmet Demirkol, Cem Dizdar, Faik Çetiner ve Deniz Çoban yanıtladı.

"ASLAN'A BİR LİDER ŞART"

Mehmet Demirkol: Muslera sonrası Post-Hagi sendromu

'4 Büyükler' arasında en belirgin eksiklikler Galatasaray'da. Orta sahada bir komutan lazım. Elde çok potansiyelli oyuncular var ama özellikle hücumdayken savunma pozisyonu almak konusunda çok ciddi sıkıntı çekiliyor. Bunu sağlayacak 'Melo, Fernando' tarzı bir oyuncuya ihtiyaç var. Kanat savunmacılarının savunma yönünde yaşadığı eksiklikler de 'orta saha komutanı' yokluğunda daha büyük negatif sonuçlar doğuruyor. Gedson'un bu sorunu giderecek oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Oraya deve dişi gibi bir adam lazım. Tabii Muslera sonrası bir kaleci beğendirmek de zor. Muslera sonrası kalede yaşanabilecek 'Post-Hagi sendromu'na da hazırlıklı olmak lazım.

Cem Dizdar: 'Bu transferleri de bu yönetim yaptı'

Üç yıllık yapılandırma projesi sadece saha sonuçları nedeniyle rafa mı kaldırılacak? Üstelik takımın teknik direktörü, ülkenin bir numaralı futbol fenomeni iken... Onca yıldır büyük gürültülerle onca transfer yapıldı. Sonuç? Bu beğenilmeyen transferleri planlayıp yapanlar aynı kişiler değil mi? Yeni transferler konusunda verecekleri kararların doğruluğunun garantisi nedir? En iyisi eldekilerle yapılabileceklerin en iyisini aramak. Bu da ancak yenilenmiş antrenman plan ve kalitesiyle mümkün.

Faik Çetiner: Kerem dışında banko bir Türk yok

En sıkıntılı takım Galatasaray. Takımın bir lideri, yıldızı yok. Muslera tartışılıyor. Sakatlıkları, Uruguay seyahatleri problem. Diğerlerinin kalecileri yerli. Muslera yüzünden Terim'in sahaya süreceği 11 konusunda zorlandığı gerçek. 7 yabancı ile plan yapmak zorunda. Acil bir kaleciye ihtiyaç var. Gündemde olan Okan'ın performansı tartışılır. Göztepe, İrfan Can'ı; Malatya, Ertaç'ı kolay bırakmaz. Takımda Kerem dışında banko oynar diyeceğiniz bir yerli yok. Rumenler beklenen patlamayı yapamadı. Gedson gelip tek başına problemleri çözmez. Mohamed forvette yeter mi? Alternatifi kim olacak? Galatasaray ve Terim'in işi zor. En mühimi; teknik heyetin de futbolcuların da kredileri bitmek üzere.

Deniz Çoban: 'Savunmada her yere takviye şart'

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye sağlam bir transfer şart. Muslera iyileşse bile bir kaleciye ihtiyaç var. İrfan Can doğru tercih olabilir. O olmazsa kiradaki Okan önemli bir alternatif olur. Nelson&Marcao ikilisi çoğunlukla aksıyor. Marcao'nun satılması da gündemde. Dolayısıyla bir stoper ihtiyacı var. Fernando'dan sonra iyi bir 6 numara bulamadılar. Taylan ve Berkan boşluğu dolduramıyor. İyi bir 6 numara ile birlikte bir de sol bek lazım. Sakat Diagne ve Milli Takım'a gidecek olan Mohamed'in yerine de bir santrfor düşünülebilir.

"SORUN TRANSFER DEĞİL"

Mehmet Demirkol: Ferdi dışında gelişen oyuncu yok

Fenerbahçe'nin transferden çok elindekileri değerlendirmesi şart. Elde çok iyi dizayn edilmiş bir kadro olmasa da; Sangare ya da Novak yokmuş ya da işe yaramazmış gibi davranılmasını anlamıyorum. Trabzon'un savunma kanatları bundan çok daha iyi denebilir mi mesela? Ya da stoper ekibi. Fenerbahçe bu yıl Ferdi dışında elindeki hiçbir oyuncuda gelişme sağlayamadı. Durum bu olunca yapılacak transferin takımı değiştirmesini beklemek saflık olur. Fenerbahçe, oyuncuları olumlu anlamda değiştirebilmeli ama bunu sağlayacak bir yapı ya da psikoloji yok. Sorun transferle çözülemeyecek kadar büyük. Hatta belki sorunun kendisi, transferle çözüm bulunacağını sanmak.

Cem Dizdar: Aynı iş ile farklı sonuç beklemek

Henüz teknik direktör konusunda karar verilmemişken neye göre transfer planlayabilir bir takım? Hele de onca teknik adamda yanılmış, onca futbolcuda 'gele atmış'ken!.. Nasıl olur da bu ara dönemde yapılacak transferlerde 'tam isabet'ten söz edilebilir? Fenerbahçe kadrosuna bir bakın hele, kimi eksik... Dahası her bir oyuncusundan daha iyisi şu gezegende nereye saklandı da şimdiye kadar bulunamadı? Aynı işleri yapıp farklı sonuçlar beklemek, bu ülkenin kaderi olmamalı.

Faik Çetiner: '6 aylığına Yılmaz Vural getirilmeli'

Fenerbahçe geniş ve kaliteli kadrosuna rağmen, yine yanlış hoca (Pereira) yüzünden zirvenin gerisinde kaldı. Yönetim, teknik adam seçimi için papatya falı açıyor. Bana göre ne Löw ne Bilic, bu şartlarda başarılı olamaz. Löw uzun yıllardır kulüp takımı çalıştırmadı. Bilic'in geçmişinde kaç şampiyonluk var? Ben 6 aylığına Yılmaz Vural'ı göreve getiririm. Sene sonunda da 'ya devam ya tamam' derim. Fenerbahçe'nin fazlaca transfere ihtiyacı yok. İyi bir santrfor ile işi kapatırım. Bu santrfor da bana göre Muriç değil. Sörloth veya o tarzda biri lazım. 4 yıldır santrfor almayı beceremeyen bu yönetim, şimdi başarabilir mi? Bilinmez...

Deniz Çoban: 'Hoca olmadan transfer mantıklı değil'

Fenerbahçe'nin aslında zengin kadrosu var. Kadrodaki eksiklikleri bir yana, her şeyden önce hocanın belirlenmesi gerekiyor. Hoca olmadan transfer, mantıklı görünmüyor. Fenerbahçe için santrfor transferi şart. Berisha ve Serdar'ın performansı yeterli değil. Vedat Muriç bana göre isabetli bir tercih olur. Sağ bekte Nazım yeterli performans gösteremedi. Ferdi ve Samuel'i o bölgelerde kullanmak, bu oyuncuların mevcut meziyetlerini göstermesini engelliyor. Bir sağ bek alınması şart.

"KARTAL İÇİN FIRSAT YILI"

Mehmet Demirkol: 'Batshuayi'yi oynatacak bir adam'

Beşiktaş'ın temel sorunu bu oyun yapısı içinde Batshuayi'den bir performans alamayışı. Bunun Pjanic'li oyuna uyum sağlamakta ilerleme sağlanamamasıyla bir ilintisi olduğunu düşünüyorum. Güven'in Batshuayi'yi rahatlattığı ve savunmayı kalabalıkla dağıttıkları anlarda Belçikalı da yükseldi. Öte yandan belli ki Güven bir istikrar güveni vermiyor. Bunu sağlayacak bir oyuncu bulunursa ne alâ. Onun dışında belki bir de sol bek alınabilir ama devre arasında bu seviyeyi yakalayabilmek kolay değil.

Cem Dizdar: 'Asıl sorun: Planlama & koordinasyon'

"Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyoruz" diye çıkılan yolda, 'adı büyük oyuncular' toplandı ama ortaya 'derme çatma' bir organizasyon çıktı. Gelinen noktada oyunculardan daha çok 'planlama ve koordinasyon sorunları' olduğu açık. Mevcutlardan daha iyisi bulunsa bile eski döneme dair muazzam kayıplar en yetkili ağızlardan açıklanmışken transfere nereden para bulunacak? Kaldı ki tıpkı Fenerbahçe gibi henüz teknik adamın adı bile konulmamışken. Bu sezonu mevcut kadro ve Önder Karaveli ile gerçek bir 'fırsat yılı'na çevirmek en doğru adım olacaktır.

Faik Çetiner; 'Bir stoper bir de sol bek şart'

Beşiktaş'ın zirve yarışına katılması çok zor. Yönetim, hoca konusunda neden kararsız anlamış değilim. Geldiği günden beri başarılı olan Karaveli ile devam etmek işin doğrusu. Beşiktaş'ın bu yılki tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası olur. Elbette takviyeler gerekli. Öncelikle yerli ya da yabancı bir kaleci alınmalı. Ama kim? Kaleci bulmak kolay değil. Bunun dışında sıkıntılar defansta. Stoper ve sol bek şart. Ara transferde bu oyuncuları bulmak kolay değil. Gündemde olan Abdülkerim Bardakçı'yı Konya bırakmaz. Stoper için Kaan Ayhan, forvete de Genoa'da umduğunu bulamayan Ekuban kadroya dahil edilirse, teknik heyet nefes alır.

Deniz Çoban: 'Domagoj Vida misyonunu tamamladı'

Beşiktaş'ın bir an önce teknik direktör kararını vermesi lazım. Önder hocayla mı devam edecekler, yoksa yeni bir hoca mı bulacaklar? Bu kararın gecikiyor olması takım için ciddi bir vakit kaybı. Takımın iyi bir stopere ihtiyacının olduğu gerçek. Vida'nın artık Beşiktaş'taki misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Rosier'in bir yedeğinin olmaması, Beşiktaş'ı savunmada sıkıntıya sokuyor. Beşiktaş'ın bu sezonu fırsat bilip gençlere yönelmesi çok yerinde olur. Rıdvan, Can Bozdoğan, Güven Yalçın gibi isimlerin süre almalarını sağlamak önemli bir adım.







































