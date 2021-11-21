Galatasaray Fenerbahçe şifresiz canlı izle | GS FB canlı yayın

Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oluyor, Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşıyor. 21 puanı bulunan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 4. sırada yer alıyor. 4 maçtır kazanamayan ve 20 puan toplayan Vitor Pereira'lı Fenerbahçe ise 7. basamakta. Zirvenin uzağında kalan iki dev de kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir seyirci kısıtlamasına gidilen statlara Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla tam kapasite taraftar alınabilecek. Deplasman taraftarının bulunamayacağı Nef Stadı’nda satışa çıkan derbi biletleri tükendi. Bu sezon ilk defa yüzde yüz kapasiteyle oynanacak derbi özelliğini de taşıyan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 394. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray ’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe ’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

Ligde 129. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk golün önemi büyük

Süper Lig’in 13. haftasında yarın karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 27 yılı kapsayan son 56 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 56 lig maçının 8’i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6’sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe’nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy’de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 56 lig mücadelesinin 9’u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, bu sezon ilk golü attığı 8 maçın 5’ini kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon ilk golü bulduğu 8 karşılaşmanın 5’ni kazanırken, 2’sinde berabere kaldı, birini ise kaybetti. Bu maçlarda GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK’yı yenen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Beşiktaş ’a ise mağlup oldu.

Galatasaray, ligde 4 maçta da kalesinde ilk golü gören taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım söz konusu maçlarda Göztepe’yi yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor’a yenildi.

Fenerbahçe ilk golü bulduğu 6 maçtan üstün ayrıldı

Fenerbahçe ise Süper Lig’de bu sezon ilk golü kaydettiği 8 maçın 6’sından üstün ayrılırken, birinde berabere kaydı, birinde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda Adana Demirspor, Fraport Tav Antalyaspor, Altay, GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa’yı mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, Trabzonspor’a yenildi.

Fenerbahçe ligde kalesinde ilk gölü gördüğü hiçbir maçı ise kazanamadı. Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor’a yenilirken, Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

En az ve en çok seyircili maçlar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922’deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası’nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran’ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 21 Eylül 2003’te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

18 ayrı statta karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 393 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı. Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

En gollü maçlar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü. Ali Sami Yen Stadı’nda 5 Haziran 1983’te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001’de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.