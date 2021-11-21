Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi geri sayım başladı. İki dev, Süper Lig'in 13. haftasında 3 puan için kozlarını paylaşacak. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 21 puanla 4. sırada. Vitor Pereira'lı Fenerbahçe 20 puanla 7. basamakta. Zirvenin gerisinde kalan Aslan ile Kanarya, derbide kazanıp moral depolamak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Tribün grubu özel organizasyonlarla bu maça hazırlanırken ilk kez çifte koreografi planlanıyor. Maç öncesinde dev bir koreografi yapılacak, kale arkasındaki taraftarlar eğer derbi galibiyeti gelirse stadı terk etmeyecek ve ikinci bir organizasyonla bu zafer taçlandırılacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha

Fatih Terim taktik analizini yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının taktik analizini takımına iletti ve son konuşmasını gerçekleştirdi. Sarı- Lacivertli ekibin üçlü veya dörtlü savunmayla sahaya çıkabilme ihtimalini değerlendiren Terim, "Rakip ister üçlü, isterse dörtlü savunmayla çıksın, hiç önemli değil. Asıl önemli olan bizim nasıl oynayacağımız. Fenerbahçe'nin topla oynayan takımlar karşısında zorlandığını görüyoruz. Top hep bizde kalmalı. Sabırlı olmalıyız, bol bol pas yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Fener'in duran toplardaki etkisine de dikkat çeken tecrübeli hoca, "Hafta boyunca bunlar üzerinde çalıştık. Hem hücumda hem de savunmada duran toplarda konsantrasyonu hiç bozmamalıyız" diye konuştu.

Halil'e özel görev

Terim, A Milli Takım'da Burak Yılmaz ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray'da da benzer performans bekliyor. Halil'den yardımcı forvet olarak yararlanmak isteyen Terim, genç oyuncuyu hem sağ kenarda hem de forvet arkasında Feghouli ile değişmeli olarak kullanacak. Son haftaların formda yıldızı Kerem ise sol çizgiden sık sık savunma arkasına sarkarak Fenerbahçe defansının dengesini bozmaya çalışacak.

Marcao-Nelsson kozu

Orta sahanın merkezindeki iki isim Berkan ve Cicaldau, oyunun her iki yönünde de etkin bir rol üstlenecek. Terim bu iki genç oyuncudan hem geride oyun kurulumuna yardım etmelerini hem de takım atağa kalktığında hücuma destek vermelerini istiyor. Yedlin ve Aanholt da savunmadan ileriye çıkarak kanat akınlarını destekleyecek. Savunmanın göbeğinde Marcao, oyun kurulumunu başlatan ilk isim olarak görev yapacak. Brezilyalı stoperin Nelsson ile uyumu, Galatasaray'ın gerideki en kritik kozu olacak. Fatih hocanın Uruguay dönüşünde özel terapiye aldığı Muslera'nın kalesindeki performansı ise skorun gidişatını belirleyecek.

Vitor Pereira 3'lüden vazgeçmiyor

Fenerbahçe'de, Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi en merak edilen soruların başında teknik direktör Vitor Pereira'nın hangi sistemle takımını sahaya çıkartacağı... 3'lü mü, 4'lü mü derken Pereira'nın sezon başından beri uyguladığı 3-4-2-1 taktiğinden taviz vermediği öğrenildi. 2-2 biten Kayseri maçının ikinci yarısında bu sezon ilk kez 4-4-2'ye dönüp, golü attıktan sonra tekrar eski sisteme geçiş yapan Portekizli çalıştırıcının, derbi taktiğinde 3'lü savunma üzerinde durduğu bildirildi. Savunmada sağda Tisserand, ortada Kim Min-Jae ve solda Attila Szalai'nin oynaması bekleniyor.

Berisha'yı tercih ediyor

Kanat beklerde sağda Osayi Samuel, solda Ferdi, orta alanda Jose Sosa ile Mert Hakan, forvette Berisha, onun arkasında da Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin sahne alacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın baskıyla başlayacağını bilen Pereira, rakibe boş alanlar bırakmamak isterken, ceza sahası içerisinde Serdar Dursun'un yerine daha hareketli olan Berisha'yı tercih ettiği bildirildi.