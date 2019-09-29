Galatasaray - Fenerbahçe özet | Gs - Fb maç özeti izle

Galatasaray, Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe ile derbi maçta kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadele golsüz tamamlandı. İki takımda bu sonucun ardından sahadan birer puanla ayrıldı. Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 3 resmi maçından da beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe ise bu sezon gol atamadığı ilk maçı geride bıraktı. İki takım arasındaki son 5 maç da beraberlikle sona ermiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao 11'yle çıkarken Fenerbahçe ise Altay Bayındır, Isla , Zanka, Jailson, Dirar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Vedat Muriqi kadrosuyla sahaya çıktı.

Maç başladı.

1. dakikada sağ kanatta Vedat Muriqi, topu Marcao'dan kazandı ve içeri yaptığı ortayı Luyindama engelledi.

4. dakikada Fenerbahçe'nin etkili geliştirdiği atakta Max Kruse'nin sola açtığı topta Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına girerken sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada savunma arkasına atılan topa Vedat Muriqi hareketlendi. Golcü oyuncu topu kontrol edemeyince Muslera, topun sahibi oldu.

10. dakikada Galatasaray, Babel ile sol kanattan etkili geldi. Hollandalı oyuncunun attığı ara topu Zanka engelledi.

13. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta yaptığı orta sonucunda Ozan Tufan, sağ kanattan topu içeri çevirdi. Tehlikeli pozisyonda Vedat Muriqi'den önce Muslera topu almayı başardı. Sonrasında Galatasaray, Belhanda ile çıkmaya çalışırken topu kaybetti ve Galatasaray savunması atağı yine engelledi.

19. dakikada Fenerbahçe, yine Vedat Muriqi ile ceza sahası dışından bir şans yakaladı. Kosovalı oyuncunun vuruşu Muslera'nın üzerine gitti.

22. dakikada Galatasaray, yine sol kanattan Babel ile etkili geldi ve Hollandalı oyuncunun pasında Lemina'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Altay, kale direği dibinden yaptığı kurtarışla kornere yolladı.

Altay'dan üst üste kritik kurtarışlar!

29. dakikada Galatasaray, Lemina ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası önünde Falcao'nun topukla bıraktığı pas sonrası Lemina'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruşu kaleci Altay, iyi bir kurtarışla kornere yolladı.

30. dakikada paslaşarak kullanılan korner sonrası Belhanda'nın ortasına Babel dokunamadı ve Altay, topu iki hamlede kontrolüne aldı.

33. dakikada Galatasaray, çok tehlikeli geldi. Nzonzi'nin pasında sağ kanattan içeri doğru hareketlenen Feghouli'nin pasında Nagatomo ceza sahası içinde Altay ile karşı karşıya kaldı. Japon oyuncu istediği gibi bir vuruş yapamazken Altay topu yine çıkarmayı başardı.

40. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta Mariano'nun uzaklaştırmak istediği top, Luiz Gustavo'da kaldı. Brezilyalı oyuncunun sol kanattan yaptığı orta Muslera'da kaldı.

41. dakikada Fenerbahçe oldukça etkili geldi. Ceza sahasının sol çaprazında Muriqi'nin topukla bıraktığı topta Tolga Ciğerci'nin yaptığı vuruş, kale direğini sıyırarak auta gitti.

45. dakikada Fenerbahçe, bu kez sağ kanattan tehlikeli bir atak başlattı. Vedat Muriqi'nin içeri çevirdiği topta Tolga, topu ceza sahası dışındaki Kruse'ye bıraktı. Alman oyuncunun vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Isla oyundan çıkarken Deniz Türüç oyuna girdi.

İkinci yarı başladı.

50. dakikada Galatasaray Mariano'nun pasında Falcao'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla golü buldu fakat gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

53. dakikada Fenerbahçe, sağ kanattan Emre Belözoğlu ile korneri kullandı. Emre'nin ceza sahası sağ çaprazındaki Kruse'ye pasında Alman oyuncu ilk rakibinden sıyrılıp sağ ayakla vuruşunu yaptı fakat top farklı şekilde dışarı gitti.

54. dakikada Galatasaray'da Mario Lemina, ceza sahası içinde Luiz Gustavo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun uzun süren VAR incelemesinde izlemeye giden Cüneyt Çakır, 57. dakikada kritik penaltı pozisyonunun öncesinde Babel'in topu elle oynadığını tespit ederek bir önceki pozisyondan dolayı penaltı değerlendirmesinde bulunmadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Galatasaray'da Mario Lemina oyundan çıkarken Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

60. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sol çizgiden yaptığı ortada Zanka, Falcao'dan önce topa dokunarak tehlikeyi engelledi.

63. dakikada Fenerbahçe sol kanattan tehlikeli geldi savunmadan dönen orta sonrasında ceza sahası ön çizgisinden Deniz Türüç'ün gelişine yaptığı sert vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Galatasaray'da Feghouli kenara gelirken Emre Mor oyuna girdi.

SARI KART | 75. dakikada Emre Belözoğlu, Emre Mor'a yaptığı faul sonrası maçın ilk kartını gördü.

SARI KART | 78. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili gelirken Vedat Muriqi, Marcao'dan sıyrılırken Brezilyalı oyuncunun yaptığı hareket sarı kart ile cezalandırıldı.

SARI KART | 82. dakikada Fenerbahçe'de Max Kruse, ceza sahasının hemen önünden Mariano'dan kurtulurken Brezilyalı oyuncu, rakibini çekerek engelledi ve sarı kart gördü.

84. dakikada Emre Belözoğlu'nun tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın sonuna 6 dakika uzatma eklendi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90+2'de Fenerbahçe'de ikinci yarının başında oyuna giren Deniz Türüç oyundan çıkarken Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.

90+6'da Fenerbahçe, Max Kruse ile gole çok yaklaştı. Alman oyuncunun kaleye giden kafa vuruşunu Luyindama uzaklaştırdı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90+6'da Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci oyundan çıkarken Hasan Ali Kaldırım oyuna girdi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

DEV DERBİDEN NOTLAR

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Koray Şener, bu sezonki derbi maçta da unutulmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, "Kalbimizdesin" yazılı ve Koray Şener'in resminin bulunduğu bir pankart açarken, iki takım taraftarları alkış tuttu.

FATİH TERİM DERBİDE YER ALMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezasının son maçı olan Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alamadı. Terim bu maçla birlikte cezasını tamamlamış oldu. Deneyimli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakanın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Terim, bu maçta görev alan Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Seri, Adem Büyük ve Andone yerine; Mariano, Lemina, Belhanda, Feghouli ve Falcao'ya şans verdi.

Galatasaray derbide sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel ve Falcao ilk 11'iyle çıktı.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın ilk 11'inde 3 ismi değiştirdi. Yanal, sakatlığı bulunan Rodrigues'in yanı sıra Rami ve Deniz Türüç'ü yedek kulübesine çekti. Yanal, bu isimlerin yerine Isla, Emre Belözoğlu ve Jailson'a görev verdi.

Fenerbahçe derbi için sahaya şu 11'le çıktı: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Kruse, Vedat Muriç.

BELHANDA MASKE İLE OYNADI

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede çenesine bir darbe alan ve tedavi gören Younes Belhanda, kendisi için hazırlanan özel maske ile birlikte takımını Fenerbahçe maçında yalnız bırakmadı.

DERBİ KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldururken, Fenerbahçe taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.



