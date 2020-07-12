Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra deplasmanda kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig’deki son deplasman galibiyetini 20 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe karşısında 3-1’lik skorla almıştı. Bu galibiyetin ardından Galatasaray deplasmanda galip gelemedi. Son olarak MKE Ankaragücü’ne dış sahada 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’den sonra oynadığı 5. müsabakada 3. yenilgisini aldı. Diğer 2 karşılaşmada da berabere kaldı.

Bu sezon ligde deplasmanda 16 maça çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. 21 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray'ın son 6 deplasman maçı