Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra deplasmanda kazanamadı

Galatasaray, 32.hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 kaybetti ve bu yenilgisiyle Süper Lig’de deplasmandaki 6. mağlubiyetini aldı. Galatasaray, Süper Lig’deki son deplasman galibiyetini Fenerbahçe karşısında 3-1’lik skorla almıştı. Bu maçın ardından oynanan beş deplasman maçında da Galatasaray kazanamadı

12 Temmuz 2020, Pazar 21:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra deplasmanda kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig’deki son deplasman galibiyetini 20 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe karşısında 3-1’lik skorla almıştı. Bu galibiyetin ardından Galatasaray deplasmanda galip gelemedi. Son olarak MKE Ankaragücü’ne dış sahada 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’den sonra oynadığı 5. müsabakada 3. yenilgisini aldı. Diğer 2 karşılaşmada da berabere kaldı.

Bu sezon ligde deplasmanda 16 maça çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. 21 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray'ın son 6 deplasman maçı

  • Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • Sivasspor 2-2 Galatasaray
  • Ç.Rizespor 2-0 Galatasaray
  • Başakşehir 1-1 Galatasaray
  • Alanyaspor 4-1 Galatasaray
  • Ankaragücü 1-0 Galatasaray

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