Galatasaray - Fenerbahçe maçında müthiş atmosfer

Sarı-Kırmızılı basketbolseverler, geçmiş senelerde alınan zaferlerde olduğu gibi uzun süre sonra takımlarına böylesine büyük bir destek verdi.

16 bin 500 kapasiteli Sinan Erdem Salonu’ndaki yaklaşık 10 bin Galatasaraylı taraftar, maçın başından sonuna kadar bir an olsun susmak bilmedi.

Cim Bom, ezeli rakibini 7 maç sonra devirirken taraftarlar da şüphesiz galibiyette büyük bir rol oynadı.

Maçtan sonra Seyranteye’ye

Sinan Erdem Salonu’nu tıklım tıklım dolduran taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından apar topar Seyrantepe’ye gitti.

Seyirciler, futbol takımının Sivasspor’u 4-2 yendiği karşılaşmayı yerinde takip ederek günü çifte zaferle kapatmanın sevincini birlikte yaşadı.