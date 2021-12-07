Galatasaray ile Fenerbahçe ’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Zeynep Ülkü Kahya, ''Kadına şiddete dur demek için bu maçı yaptık. Galibiyetle ayrıldık. Çok güzel bir maç geçirdik bu maçtan önce. Bu maç öncesinde Riva’da kampa girdik” dedi.

Karşılaşma sonrası rakip takımdan kimseyle konuşmadıklarını ifade eden Zeynep, “Takımın en küçükleri biziz. Bu yaşta burada olmak gurur verici. Takımda herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Herkes abla kardeş gibi. Birlik beraberlik içindeyiz” ifadelerini kullandı. (DHA)



