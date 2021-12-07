Galatasaray ile Fenerbahçe ’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu İsmigül Yalçıner, çok üzgün olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve ailesinden arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sezona yansıması olumlu olacak. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Çok üzgünüz." (DHA)







