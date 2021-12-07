Galatasaray ile Fenerbahçe ’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu İlayda Cansu Kara, “Maça iyi hazırlandık ve iyi bir galibiyet aldık. Bunun için mutluyuz. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdik” dedi.

Karşılaşma öncesinde farklı bir galibiyet beklediklerini söyleyen İlayda Cansu Kara, lig yarışında kendilerini şampiyonluk konusunda zorlayacak takımların Beşiktaş ve ALG Spor olduğunu kaydetti. Genç futbolcu son olarak Beşiktaş ile de dostluk maçında yer almak istediklerini sözlerine ekledi.







