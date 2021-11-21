Süper Lig'in 13. haftasında nefesler tutulacak, Galatasaray ile Fenerbahçe , Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, tam 2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünler önünde bir maça çıkacak. Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında takımlarını 52 bin kişiyle destekleyecek. Fenerbahçe'ye karşı ligde çıktığı son 8 maçı da kaybetmeyen Galatasaray, 55 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmeye çok yakın. En son 1964-1966 arasında 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aslan, Gündüz Kılıç'ın rekorunu bu akşam egale edebilir. Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı son zaferini bin 673 gün önce deplasmanda kazandı. Kanarya, sonrasında oynanan 8 lig derbisinde 18 puan kaybetti.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Halil, Feghouli, Kerem, Mohamed

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Osayi, İrfan Can, Ferdi, Mesut Özil, Berisha

52 bin kişi şölene hazır

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda şölen günü... Galatasaray tam 2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünler önünde bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen Sarı-Kırmızılılar, tribünde 52 bin kişiyle Fenerbahçe karşısında takımlarını destekleyecek. Maç öncesi kafile Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket etmeden önce de taraftarlar uğurlama organizasyonu gerçekleştirecek. Diğer taraftan Sarı- Kırmızılı yönetim de tam kadro halinde tribündeki yerini alacak. Mücadele öncesi Fenerbahçeli yöneticiler karşılanacak ve iki kulüp yetkilileri birlikte yemek yiyerek maç saatini bekleyecek.

Koreografi hazırlığı tamam

Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise 2 yıl aradan sonra yaşanacak bu büyük buluşmaya hummalı bir şekilde hazırlandı. Nef Stadı'nda müthiş bir koreografi gerçekleşecek. Taraftar grupları, söz konusu çalışmanın konusunu saklasa da son dönemin gözde dizisi Squid Game'den esinlenmeler olacağı ve Fenerbahçe'ye özel göndermeler yapılacağı belirtiliyor.

55 yıl sonra ilk peşinde

Son yıllardaki derbilerde Fenerbahçe'ye karşı büyük bir üstünlük kuran Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'ye karşı ligde çıktığı son 8 maçı da kaybetmeyen Aslan, 55 yıl sonra bir ilkin peşinde... Sarı-Kırmızılılar en son 24 Nisan 1964 ile 13 Kasım 1966 arası 9 maçlık bir seri yakalamış ve bu; ezeli rakibi karşısında ligdeki en uzun kaybetmeme periyodu olmuştu. O zamanki teknik direktör Gündüz Kılıç'ın rekorunu Fatih Terim bu akşam egale etmeye çalışacak.

Evde tek mağlubiyet

Galatasaray, Fatih Terim ile yeni stadında çıktığı derbilerde tek yenilgisini 22 Nisan 2012'de Fenerbahçe karşısında yaşadı. Rakibine 2-1 mağlup olan Sarı- Kımızılılar, sonraki 10 derbide 5 galibiyet ve 5 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Cim Bom, Fenerbahçe'ye kaybetmeden önce NEF Stadı'nda çıktığı ilk derbilerde de Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş 'ı 3-2 mağlup etmişti.

Son zaferi deplasmanda!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor (1-3) maçıyla başlayarak Alanyaspor (1-2) ve Konyaspor'a (1-2) yenildi, son olarak Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. 4 maçtır ligde galibiyet hasreti çeken Sarı- Lacivertliler, Galatasaray'a karşı ise son zaferini, 23 Nisan 2017'de rakip sahada 1-0'lık skorla elde etti.

6 beraberlik ve 2 yenilgi

Dick Advocaat'ın takımı, Igor Tudor yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar'ı, Josef de Souza'nın attığı golle devirmişti. O günden bu yana Cim Bom'la oynanan 8 lig derbisinden Fenerbahçe, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle toplamda 18 puan kaybetti.

Sacha Boey ve Arda Turan yok

Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden iki oyuncu; Sacha Boey ve Arda Turan, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak. Cim Bom'da başka eksik bulunmuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Kanarya'da dev maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Bu sezon ilk 11'in değişmez isimlerinden kaleci Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın sakatlıkları sürüyor. Bireysel idmanlara başlayan Luiz Gustavo da bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Fatih Terim taktik analizini takımına iletti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının taktik analizini takımına iletti ve son konuşmasını gerçekleştirdi. Sarı- Lacivertli ekibin üçlü veya dörtlü savunmayla sahaya çıkabilme ihtimalini değerlendiren Terim, "Rakip ister üçlü, isterse dörtlü savunmayla çıksın, hiç önemli değil. Asıl önemli olan bizim nasıl oynayacağımız. Fenerbahçe'nin topla oynayan takımlar karşısında zorlandığını görüyoruz. Top hep bizde kalmalı. Sabırlı olmalıyız, bol bol pas yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Fener'in duran toplardaki etkisine de dikkat çeken tecrübeli hoca, "Hafta boyunca bunlar üzerinde çalıştık. Hem hücumda hem de savunmada duran toplarda konsantrasyonu hiç bozmamalıyız" diye konuştu.

Halil'e özel görev

Fatih Terim, A Milli Takım'da Burak Yılmaz ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray'da da benzer performans bekliyor. Halil'den yardımcı forvet olarak yararlanmak isteyen Terim, genç oyuncuyu hem sağ kenarda hem de forvet arkasında Feghouli ile değişmeli olarak kullanacak. Son haftaların formda yıldızı Kerem ise sol çizgiden sık sık savunma arkasına sarkarak Fenerbahçe defansının dengesini bozmaya çalışacak.

Marcao-Nelsson kozu

Orta sahanın merkezindeki iki isim Berkan ve Cicaldau, oyunun her iki yönünde de etkin bir rol üstlenecek. Terim bu iki genç oyuncudan hem geride oyun kurulumuna yardım etmelerini hem de takım atağa kalktığında hücuma destek vermelerini istiyor. Yedlin ve Aanholt da savunmadan ileriye çıkarak kanat akınlarını destekleyecek. Savunmanın göbeğinde Marcao, oyun kurulumunu başlatan ilk isim olarak görev yapacak. Brezilyalı stoperin Nelsson ile uyumu, Galatasaray'ın gerideki en kritik kozu olacak. Fatih hocanın Uruguay dönüşünde özel terapiye aldığı Muslera'nın kalesindeki performansı ise skorun gidişatını belirleyecek.

Vitor Pereira, 3'lüden vazgeçmiyor

Fenerbahçe'de, Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi en merak edilen soruların başında teknik direktör Vitor Pereira'nın hangi sistemle takımını sahaya çıkartacağı... 3'lü mü, 4'lü mü derken Pereira'nın sezon başından beri uyguladığı 3-4-2-1 taktiğinden taviz vermediği öğrenildi. 2-2 biten Kayseri maçının ikinci yarısında bu sezon ilk kez 4-4-2'ye dönüp, golü attıktan sonra tekrar eski sisteme geçiş yapan Portekizli çalıştırıcının, derbi taktiğinde 3'lü savunma üzerinde durduğu bildirildi. Savunmada sağda Tisserand, ortada Kim Min-Jae ve solda Attila Szalai'nin oynaması bekleniyor.

Berisha'yı tercih ediyor

Kanat beklerde sağda Osayi Samuel, solda Ferdi, orta alanda Jose Sosa ile Mert Hakan, forvette Berisha, onun arkasında da Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin sahne alacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın baskıyla başlayacağını bilen Pereira, rakibe boş alanlar bırakmamak isterken, ceza sahası içerisinde Serdar Dursun'un yerine daha hareketli olan Berisha'yı tercih ettiği bildirildi.

'Son söz artık oyuncularımda'

Milli arada yolların ayrılacağı konuşulan ancak daha sonra Başkan Ali Koç'un tam destek verdiği teknik direktör Vitor Pereira, "Biz her türlü çalışmamızı yaptık. Artık son sözü sahada oyuncularım söyleyecek. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. Pereira'lı Fenerbahçe, Galatasaray'la daha önce 2 kez berabere kaldı, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Taylan Antalyalı sınırda

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Fenerbahçe karşısına ceza sınırında çıkacak. Sarı-Kırmızılı oyuncu bugün sarı kart görmesi halinde, ligde bir sonraki mücadele olan Yeni Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kart sınırında

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 4 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Ancak bu isimler arasında sakatlığı bulunan Luiz Gustavo'nun olmayacağını hesaba katarsak, sınırdaki oyuncular Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş olacak. Bu üç futbolcudan kart görenler, Göztepe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.

Morutan ikinci yarıda sahada

Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen, ancak kısa sürede iyileşerek takıma katılan Olimpiu Morutan, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında şans bulacak. Terim, skorun gidişatına göre genç yeteneği oyuna sonradan dahil etmeyi planlıyor.

İç sahada 3'te 3 yaptı

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmandaki 7 mücadelede sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Sarı-Kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor. Nef Stadı’nda çıktığı 5 maçın 4’ünü kazanan Galatasaray, 1 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.

Kilit oyuncular Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci

Sarı-Lacivertliler'in, derbideki en önemli silahlarının başında Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelecek... Hücumda bu ikilinin yapacakları, Kanarya'nın dev mücadeledeki kaderini de bir bakıma belirleyecek. Hafta içinde iki yıldızıyla özel olarak görüşen Vitor Pereira, İrfan'ı orta alana, Mesut'u ise Berisha'ya yakın oynatmayı planlıyor. İkilinin idmanlarda da çok iyi anlaşmaları, teknik heyeti bir hayli mutlu ediyor. Özellikle bu hafta içinde yapılan idmanlarda başta Mesut olmak üzere İrfan Can, Mert Hakan ve Jose Sosa'nın en iyiler arasında olduğu öğrenildi.

Halil Umut Meler attı Mostafa Mohamed düştü!

Galatasaray, ligde Halil Umut Meler yönetimde bu sezon ilk maçına çıkacak. Meler'in düdük çaldığı son maçta Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetmişti. Mostafa Mohamed 57. dakikada kırmızı görmüş, rakip Ankaragücü de 1 penaltı kazanmıştı. Mohamed o günden sonra büyük bir düşüş yaşamıştı.

Kewell ve Lugano maçı yorumlayacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki nefes kesecek mücadeleyi, yayıncı kuruluşta iki takımın efsaneleri yorumlayacak. Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell ile Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, derbiyi yorumlamak için Türkiye'ye geldiler.