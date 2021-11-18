Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne olacak, Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. 21 puanı bulunan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 4. sırada yer alıyor. 4 maçtır kazanamayan ve 20 puanla 7. sırada bulunan Vitor Pereira'lı Fenerbahçe, 7. basamakta. Zirvenin uzağında kalan iki dev de kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Kasım Pazar günü NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray'ın derbi planı

Galatasaray'ın derbi planı yavaş yavaş netleşiyor. Milli ara sonrası tam kadro çalışmaya başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte ilk taktik prova dün gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle birlikte tamamladığı Fenerbahçe analizinin ardından, ezeli rakibin zayıf karnı olarak kaleci Berke'yi tespit etti. Genç eldivenin stres yükü fazla olan mücadelede deneyim sorunu yaşayabileceğini öngören Terim, rakibi uzaktan avlamanın hesapları içinde. Oyuncularına, "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun" talimatı veren tecrübeli çalıştırıcı, bu konuda en çok Cicaldau'ya güveniyor. Rumen yıldızla idmanda bire bir görüşen Terim, ona özel bir hücum serbestliği tanıyacak.

Takımın beyni Feghouli

Fatih hocanın takım içerisinde yapmayı düşündüğü değişikliklerden biri de oyunun merkezinde gerçekleşecek. Terim, son haftaların formda ismi Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda değerlendirmeye hazırlanıyor. Halil ve Kerem de kanatlarda forveti besleyecek. İleri uçta şimdilik Diagne bir adım önde görünüyor. Ancak Mohamed de formayı zorluyor ve burada ciddi bir rekabet yaşanıyor. Ayrıca ilk 11'e son kararını yarın verecek olan Terim, son anda tek forvetli sisteme dönüp ileriye Halil'i koyabilir ve Morutan ya da Emre Kılınç'ı sağ kenarda kullanabilir.

Duran toplara özel önlem

Terim ve ekibine göre Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu ise duran toplar olacak. Hem kornerlere hem de ceza sahası çevresinden yapılacak serbest vuruşlara karşı özel savunma çalışmaları yapan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da kornerlerden gol atamama hastalığını rafa kaldırmayı hedefliyor. Bu nedenle antrenmanın bir bölümününde köşe atışlarına ayrıldığı öğrenildi.

Maç günü için beklenti büyük

Derbi biletlerinin tamamının saatler içinde tükenmesiyle, kulübün mağazacılık tarafında da hummalı bir çalışma başladı. Maç günü stadın içindeki GS Store'dan büyük gelir bekleyen Sarı- Kırmızılılar, ürün çeşitliliğini artırabilmek adına tüm stokları devreye soktu ve çeşitli kampanyalar hazırlandı. Kulüpte, derbi günü mağaza cirosunun 10 milyon Lira seviyesini aşacağı tahmin ediliyor.

Morutan ilk planda yedek

Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ancak kısa süre içinde takıma katılarak teknik heyeti rahatlatan Morutan, ilk derbi planına göre zorlu maça yedek başlayacak. Son taktik provada bir değişiklik olmazsa, genç yeteneği ikinci yarıda oyuna sürmeyi düşünen Fatih Terim, fiziksel açıdan yıpranan öğrencisinden bu şekilde daha fazla verim alacağına inanıyor.

4 milyon Lira prim

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi seferberlik hali devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, zorlu mücadeleye sayılı günler kala takımdaki motivasyonu daha da yükseltebilmek adına, geçmiş alacakların büyük bölümünü oyuncuların hesaplarına yatırdı. Ayrıca dev maça galibiyet primi olarak da 4 milyon Lira ödeneceği geçtiğimiz günlerde futbolculara bildirilmişti.

Fenerbahçe'de tempo arttı

Fenerbahçe’de Milli göreve giden tüm oyuncular takıma döndü. Samandıra, yaklaşık 10 günlük aranın ardından yeniden kalabalık bir futbolcu grubuna ev sahipliği yaptı. Vitor Pereira, antrenman öncesi sahanın girişinde bekleyip, Milli takımdan gelen öğrencilerini tek tek karşıladı. Ardından yoğun tempolu bir idman yapıldı. Portekizli teknik adamın, çalışma boyunca sık sık öğrencilerine uyarılarda bulunması dikkat çekti. Pereira, birçok kez antrenmanı durdurup, yüksek bir ses tonuyla, “Asla mücadeleyi bırakmayın. Topu kaptırdıktan sonra geri alana kadar kovalayın. Daha çok yardımlaşın” uyarılarında bulundu. Portekizli hoca ayrıca öğrencilerinden ne rakip oyuncularla ne de hakemle kesinlikle diyaloğa girmemelerini ve sadece oyuna odaklanmalarını istedi.

Son kararını vermedi

Sarı-Lacivertliler’de başkan Ali Koç’un dikkat çektiği ‘taktik değişiklik’ için de düğmeye basıldı. Vitor Pereira, stoperler Attila Szalai ve Min-jae Kim’in Milli görevde olması nedeniyle bu konuda beklemeyi tercih etmişti. İkilinin takıma dönmesiyle birlikte 4’lü savunma denemeleri de başladı. Portekizli çalıştırıcı, sol bekte Novak’ı, sağ bekte ise Nazım ve Tisserand’ı değişerek kullanırken, stoper hattını Kim ve Szalai ile oluşturdu. Ancak pazar günkü karşılaşmaya kadar sezon başından beri uygulanan 3’lü savunmayla da çalışmalar sürecek. Pereira, ekibiyle birlikte yapacağı değerlendirmenin ardından son kararını verecek.

Mesut Özil ve İrfan Can’la özel görüşme

Vitor Pereira, dünkü idman sırasında takımın iki yıldızı Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisinde ilk 11’de oynatmayı planladığı iki öğrencisine, kritik karşılaşmada neler yapmaları gerektiğini ve kendilerinden olan beklentilerini anlattı. Mesut, ligde en son 17 Ekim’deki Trabzon deplasmanında 11’de sahaya çıkmıştı. Son Kayseri maçında sakatlık yaşayan İrfan ise tamamen iyileşip, son idmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.

Sakatlarda son durum

Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanan Enner Valencia ile aynı müsabakada omzundan sakatlanan ve operasyon geçiren Altay Bayındır’ın tedavilerine devam edildi. Yine Konya mücadelesinde biceps kasından sakatlık yaşayan Luiz Gustavo ise kendisi için hazırlanan özel idman programını uyguladı. Belinde ağrıları bulunan Berke Özer, dünü dinlenerek geçirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kartlar havada uçuşuyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 44’ü Süper Lig, 7’si Türkiye Kupası, 3’ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21’er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray’da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2’şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe’de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2’şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son derbide 4 sarı kart

İki takım arasında oynanan son müsabakada 4 sarı kart çıktı. Süper Lig’de geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy’de oynanan maçta Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, Galatasaray’dan da Marcelo Saracchi ve Martin Linnes sarı kart gördü.