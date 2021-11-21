Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray , Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taraftarın da desteğiyle takımı karşılaşmaya baskılı başlatmak istiyor. Yaklaşık iki haftadır yardımcılarıyla beraber derbinin şifreleri üzerinde çalışma yapan tecrübeli teknik adam ilk yarıdan maçı koparma hedefinde. Milli takımlardan dönen oyuncularında takıma dahil olmasıyla yapılan çalışmalarda 4’lü savunma üzerine de duran Vitor Pereira’nın ise derbiye nasıl bir sistemle çıkacağı merak konusu. Ezeli rakiplerin geride kalan mücadelelerinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 50 kez yenerken, 35 kez mağlup oldu. 43 mücadele ise berabere sonuçlandı.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha

Düdük Halil Umut Meler'de

Galatasaray 'da satışa çıkan derbi biletlerin tamamı tükendi. Bu sezon ilk defa yüzde yüz kapasiteyle oynanacak derbi özelliğini de taşıyan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Berkan Kutlu'ya kritik görev

Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe 'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek.

Gözler Kerem Aktürkoğlu'nda

Bu sezon müthiş bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu'nun bir hayali de Fenerbahçe derbisinde gol atmak. Sarı-kırmızılı takımın parlayan ismi müthiş performansını derbi golüyle süslemek istiyor.

Fenerbahçe nefes almak istiyor

Fenerbahçe, alınan başarısız sonuçlara derbi mücadelede son vermek istiyor. Ligde geride kalan 12 haftada 20 puan toplayarak 7’nci sırada yer alan sarı-lacivertliler, bu müsabakalardan 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik elde etti. Özellikle ligde geride kalan son 4 haftada istediğini yapamayan ve camianın tepkisi ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, kötü gidişata Galatasaray derbisinde son vererek rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor.

Kale Berke Özer'e emanet

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Altay Bayındır’ın yokluğunda kale Berke Özer’e emanet. Gribal enfeksiyonu sebebiyle 2 gün idmanlarda yer alamayan Berke, tebdir amaçlı dinlendirildi. Dün yapılan son idmanda takımla birlikte yer alan Berke Özer, derbi maçta kalesinde olacak.

Son 6 derbinin 5’i berabere

Nef Stadı’nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5’inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe’ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1’lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2’sinde toplam 3 gol bulabildi.