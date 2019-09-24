Son dakika | Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? ( Gs - Fb bilet fiyatları)
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri bügün satışa çıktı. İki ezeli rakip Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde...
Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta sezonu 6. hafta maçında, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00’de Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri bugün , Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa çıktı.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1176770744279339008?s=20
Galatasaray'dan bilet açıklaması...
Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için Galatasaray'a devredebilecekler. Galatasaray'a devredilen kombineler ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2020-2021 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.
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Galatasaray - Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Bilet satışları, 25 Eylül Çarşamba günü saat 11:00’de GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 26 Eylül Perşembe günü saat 11:00’de sadece GS Logolu passolig kartlarına 27 Eylül Cuma saat 20:00’den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.
Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla ilgili önemli bilgiler...
- Stad otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stad otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.
- Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.
- Türk Telekom Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09:00 - 18:00 arası hizmet vermektedir.
- Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10:00 -22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
- Çağrı Merkezi irtibat no: 444 1905
- Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
- Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.
- Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.
- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
- 0-6 yaş ücretsizdir.
- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.