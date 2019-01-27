Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu: 60-68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası derbiye sahne oldu.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk etti.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreğin bitimine 6:38 kala 4-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında 11-2'lik seri yakalayan Galatasaray, 2:57 kala 15-13'lük üstünlüğü yakaladı. Çeyrek de ev sahibi ekibin 17-16 üstünlüğü ile sona erdi.

İki takımın da hücumda sıkıntı yaşadığı ikinci çeyrekte Kelsey Plum ile etkili olan Fenerbahçe, skor üstünlüğünü eline geçirdi ve devreyi 28-31'lik sonuçla üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, 7-0'lık seriyle başladığı çeyreğin bitimine 7:04 kala 28-38 üstün olan taraftı. Fakat taraftarının da desteğiyle geri dönen Galatasaray, 4:31 kala 40-39'lık üstünlüğü yakaladı. Bu üstünlüğü periyot sonuna kadar sürdürmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar, son çeyreğe 48-47 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, öne geçip farkı da arttırmayı başardı. 4:33 kala Fenerbahçe, 50-60'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Sarı-Lacivertliler karşılaşmadan 60-68'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 16. maçında 7. yenilgisini alırken Fenerbahçe ise 16. maçında 13. galibiyetini elde etti. Ayrıca Fenerbahçe, bu sonuçla rakibi karşısındaki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe adına 25 sayı kaydeden Plum olurken, Vaughn 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Galatasaray: 60 - Fenerbahçe: 68

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Kerem Yılmaz

Galatasaray: Işıl Alben 1, Şerife Alperi Onar 8, Abdi 10, Grigalauskyte 9, Macaulay 10, Jefferson 15, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora 9, Zandalasini 5, Verameyenka, Vaughn 19, Plum 25, Tuğçe Canıtez 5, Özge Yavaş 3, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek

1. Periyot: 17-16

Devre: 28-31

3. Periyot: 48-47

Beş faulle çıkan: 36.08 Abdi (Galatasaray)