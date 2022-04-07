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Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2 (U17)

Fenerbahçe 17 Yaş Altı Futbol Takımı Elit U17 Ligi’nin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray’a konuk oldu. Sarı Lacivertli ekip Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

07 Nisan 2022, Perşembe 16:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2 (U17)

Fenerbahçe 17 Yaş Altı Futbol Takımı Elit U17 Ligi’nin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ’a konuk oldu. Sarı Lacivertli ekip Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 39. dakikada Ethem Eren Vardar ile 71. dakikada Ahmet Nejat Aydın kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 37. dakikada Ali Turap Bülbül'den geldi.


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