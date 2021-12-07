Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı (Canlı)
Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geliyor. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak tarihi derbi Nef Stadyumu'nda oynanıyor. Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olduğu özel bir maçta karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanan tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
5' Galatasaray'da Daniels, Kennya yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engellemesi nedeniyle kırmızı kart gördü.
10' Fenerbahçe, Fatma'nın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti.
Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı hangi kanalda?
Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, saat 19.00’da başladı. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu’nda oynanıyor ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara geliyor.
Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'ler:
Galatasaray: Sude, Yaren, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam, Elanur
Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya
Galatasaray Kadın Futbol Takımı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı