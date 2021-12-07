Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı (Canlı)

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olduğu özel bir maçta karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanan tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Galatasaray'da Daniels, Kennya yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engellemesi nedeniyle kırmızı kart gördü.

10' Fenerbahçe, Fatma'nın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı hangi kanalda?

Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, saat 19.00’da başladı. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu’nda oynanıyor ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Galatasaray: Sude, Yaren, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam, Elanur

Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya

Galatasaray Kadın Futbol Takımı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı