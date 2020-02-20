Galatasaray Fenerbahçe hazırlıklarını Mario Lemina'sız sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina’nın tedavisine devam edildi.

20 Şubat 2020, Perşembe 21:34 Son Güncelleme:
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Galatasaray Fenerbahçe hazırlıklarını Mario Lemina'sız sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapılırken antrenman, sınırlı alanda pas oyunu ile devam etti. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirilirken çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina’nın tedavisine devam edildi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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