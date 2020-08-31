Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftasının programını açıklarken, gözler 3. hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. 23. haftasında Kadıköy'de oynanan maçı ise Galatasaray 3-1 kazanmayı başarmıştı. Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999’da aldığı Kadıköy’deki galibiyet hasretini bitirmeyi başarırken, goller 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru’dan gelmişti. Fenerbahçe’nin tek golünü ise 21. dakikada Kruse kaydetmişti.

Takımı Erol Bulut'a emanet eden ve tam 11 transfer yapan Fenerbahçe, kötü geçen 2 sezonu bu sezon telafi etmek istiyor. Sarı Lacivertli ekip, Galatasaray'ı deplasmanda devirip taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Geçtiğimiz sezon 21 yıllık hasreti dindiren ve Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise ezeli rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı seyircili mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarına ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci alınacağını duyurmuştu. Bu nedenle 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine seyirci alınmayacak.



