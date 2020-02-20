Son dakika haberi.. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını değerlendirdi. Cengiz, Ali Koç'u standart bir tavır takınmamakla suçlayarak, "Hem 'hakemler de insandır' diye bildiri hazırlayacaksınız. Sonrasında da hakemleri suçlayacaksınız" ifadesini kullandı. Mustafa Cengiz, Kadıköy'de Fenerbahçe yönetiminden bir karşılama beklemediklerini de söyleyerek, "İki yıldır, oraya gidiyoruz, hiç karşılanmadık" dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

Mustafa Cengiz, "Dünkü açıklamalarda, PR çalışması yaparak, federasyonu nasıl etkilerim ve maçı alırım algısı hissettim. Bir maçı almak için ulusal bir kurulu, o kurum içindeki yöneticileri zan altına bırakarak ve tüm hakem camiasını zan altına bırakarak ne elde edebilirsiniz? Ben hakemin bizim lehimize hata yapmasını kesinlikle istemem. Ben böyle kazanmayı istemem. Saatlerce konuşmak hiçbir fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.

'Eyyamcılık ve korkaklık'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Geçmişte Kadıköy'de bir yan hakemin başına gelen yabancı cisim yüzünden maç 1 saat bekledi. Bu maçı ertelemeyen hakem bu hareketle, eyyamcılığı ve korkaklığı aktardılar. Ben hakemlerden cesaret istiyorum. Bunun editörü hakemlerden şikayet eden arkadaş. Hakemlere saldıramazsınız. Bizde hakemleri eleştirdik, çünkü bazıları artık yıpranmıştı. Bu hakemlerin sahneden çekilmesini istiyoruz ve bunu yine Riva'da son toplantıda bildirdik. Artık sahneyi genç hakemlere bırakmamız lazım. Adil olmanız gerekiyor."

'Bu istatistik bir gün kırılacak'

Cengiz sözlerine, "İki yıldır Kadıköy'e gidiyoruz ama karşılandığımızı hatırlamıyoruz. Fenerbahçe seyircisi ve camiası centilmendir, zaten gittiğimiz zaman bir sıkıntı yaşamadık. Biz 14 yıl şampiyonluk görmedik Kadıköy'de 20 yıl oldu kazanamadık. Bu istatistik bir gün kırılacak. Bize nasip olur, başka arkadaşımıza nasip olur bilemiyorum. İnşallah pazar günü bu istatistik kırılır." ifadeleri ile devam etti.