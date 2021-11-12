MENÜ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

12 Kasım 2021, Cuma 13:31 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. 

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandı.  Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Arda Turan, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı. Milli takım kamplarında bulunan 15 oyuncu antrenmanda yer almadı. 

Galatasaray , çalışmalarına TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki karşılaşma, yarın saat 14.00’ten itibaren Galatasaray TV ve Galatasaray YouTube hesabından naklen yayınlanacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...