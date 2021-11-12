Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Arda Turan, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı. Milli takım kamplarında bulunan 15 oyuncu antrenmanda yer almadı.

Galatasaray , çalışmalarına TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki karşılaşma, yarın saat 14.00’ten itibaren Galatasaray TV ve Galatasaray YouTube hesabından naklen yayınlanacak.