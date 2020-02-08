Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kadar durmayacak!

Galatasaray, ligin düğüm maçlarından biri olan Fenerbahçe derbisine kadar üç kritik mücadeleye çıkacak. Önce Kasımpaşa’ya konuk olacak olan Sarı-Kırmızılılar, ardından kupada sahasında Aytemiz Alanyaspor ile rövanş maçını oynayacak. Bir sonraki hafta Yeni Malatya’yı evinde ağırlayacak olan Galatasaray, ardından Kadıköy’deki dev mücadeleye hazırlanacak. Sarı- Kırmızılılar, derbiye kadar olan süreçte oynanacak üç kritik mücadeleye, ‘çıkış yolu’ gözüyle bakıyor. Aslan, ligdeki iki maçın kazanılması halinde zirve yarışına yeniden ortak olacak ve üst sıralardaki diğer takımların puan kaybını bekleyecek.

‘Elimizde bir fırsat var’

Kupada ise 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Alanya’yı eleyerek yarı finale adını yazdırmak isteyen Sarı- Kırmızılılar’da, teknik direktör Fatih Terim’in öğrencilerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Alanya yenilgisi sonrası oyuncularıyla kısa bir konuşma yapan tecrübeli hocanın, “Çok iyi bir çıkış süreci yakalama şansımız var. Galibiyet serisine devam edebilirsek, şampiyonluk yarışının yine en ciddi adayı biz oluruz. Zor fikstür, kolay fikstür diye bir şey yok. Kazandığımız sürece kimsenin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor” dediği öğrenildi.