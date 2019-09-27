Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleri ve sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim’in takımına taktik çalıştırdığı kaydedildi.

Derbinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.