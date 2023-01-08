Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yıldız oyuncusunu kaybetti!

Süper Lig 'in 18. haftasında zirve mücadelesinde ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe , Kadıköy'de Galatasaray 'ı konuk ediyor.

Oliveira derbide Aslan'ı öne geçirdi

Zorlu mücadelenin ilk yarısı nefes kesti. Aslan'ın iki golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, zaman zaman tansiyon yükseldi, tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Sarı-Kırmızılılar ilk 45 dakikayı Sergio Oliveira'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.





Korner itirazı vardı, son düdüğü çaldı

İlk devrenin son anında ise Milot Rashica hızla rakip yarı sahayı katetti, ceza alanına girmeden sağ çaprazdan vurdu, top dışarı gitti. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler de ilk yarıdaki son düdüğü çaldı. Galatasaraylı futbolcuların, topa kaleci Altay Bayındır'ın müdahale ettiğini ve topun kornere çıktığını söyledi. Ancak Meler son düdüğü çalmıştı. Cim Bom'un 35 yaşındaki yıldızı Dries Mertens de Meler'e şiddetli itirazda bulununca sarı kart gördü.

İlk fireyi verdi

Dev mücadele öncesinde Fenerbahçe'de; Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ceza sınırındaydı. Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz kart sınırında derbiye çıktı. Aslan ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da Mertens'i kaybetti. Belçikalı yıldız gördüğü kartla birlikte cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu cuma günü oynanacak Hatay maçında görev yapamayacak.







