Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üstünlüğünü koruyamadı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçen Galatasaray , üstünlüğünü koruyamayarak 2-1 mağlup oldu. Nef Stadı’nda yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk etkili pozisyonunu 11. dakikada Sofiane Feghouli ile yakaladı ancak Cezayirli futbolcu fileleri havalandıramadı. Ev sahibi ekip, 16. dakikada geçiş hücumu sonrasında Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından şık bir gol buldu ve 1-0’lık üstünlük yakaladı. İlk yarıda topu daha çok ayağında tutan sarı-lacivertliler ise 31. dakikada yakaladığı kontratakta Mesut Özil’in fileleri havalandırmasıyla skora denge getirdi. Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda daha fazla net gol pozisyonuna giren taraf Galatasaray oldu. Bir golü Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle iptal edilen sarı-kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Alexandru Cicaldau ile girdiği net fırsatlardan yararlanamadı. Rakibi 83. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, gol için yüklenirken 90 4. dakikada Miguel Crespo’nun golüyle 2-1 geri düştü. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca konuk takım Fenerbahçe, sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 13. maçta 4. kez mağlup oldu ve 21 puanda kaldı. Fenerbahçe ise 7. galibiyetini alarak 23 puana yükselerek sarı-kırmızılıların 2 puan önüne geçti.

Sahasında 3 maç sonra kaybetti

Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig’de sahasında 3 maç sonra puan kaybetti. Ligde evinde çıktığı son 3 maçta Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK’yi mağlup eden Galatasaray, derbiyi kaybederek 3 maçlık iç saha galibiyet serisini sürdüremedi.

İç sahada 2 maç sonra kalesinde gol gören Galatasaray, bu sezon ilk kez evinde 1’den fazla gol yedi.

Fenerbahçe’ye karşı iç sahada kazanamama serisi 7 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 7 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe’ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1’lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Nef Stadı’nda yapılan son 7 maçın skorları şöyle:

Sezon Tarih Skor

2015-2016 13 Nisan 2016 0-0

2016-2017 23 Nisan 2017 0-1

2017-2018 22 Ekim 2017 0-0

2018-2019 2 Kasım 2018 2-2

2019-2020 28 Eylül 2019 0-0

2020-2021 27 Eylül 2020 0-0

2021-2022 21 Kasım 2021 1-2

Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor

Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılılarda ve A Milli Takım formasıyla 9. kez fileleri havalandırdı. A Milli Takım’da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 3 gol atan Kerem, Galatasaray formasıyla da 6. kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ve grupta 3 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını da 3’e çıkardı.

Diagne’nin golü VAR’a takıldı

Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi. Müsabakanın 84. dakikasında kazanılan serbest vuruşu Patirck Van Aanholt kullandı. Hollandalı futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Halil Umut Meler önce gol kararı verirken VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu yeniden inceledi.

Meler, pozisyonda Senegalli santrforun Fenerbahçe’den Mergim Berisha’ya faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

Rekabette 12 maç sonra Türk futbolcu gol attı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette 12 derbi sonra ilk kez Türk futbolcu gol sevinci yaşadı. Türk futbolunun en önemli rekabeti olarak nitelendirilen Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde yabancı futbolcuların daha çok skor üretmesi dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan ve bir Türk futbolcunun gol attığı son derbi, 25 Ekim 2015’te Ülker Stadı’nda yapıldı. 1-1 biten söz konusu müsabakada Fenerbahçe’den Diego Ribas, Galatasaray’dan Olcan Adın fileleri havalandırdı.

Sonrasında 11’i Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 12 derbide kaydedilen 15 golün tamamına yabancı futbolcular imza attı. Olcan Adın’ın gol attığı karşılaşmadan sonra yapılan 13. derbide Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’den ise Mesut Özil gol sevinci yaşayarak yabancı futbolcuların serisini sonlandırdı.

İlk yarıdaki gerginlikte 4 sarı kart birden çıktı

İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlikte toplam 4 futbolcu, sarı kart gördü. Müsabakanın 33. dakikasında Fenerbahçeli Mesut Özil, sahaya atılan yabancı maddeleri hakem Halil Umut Meler’e vermek istedi. Bu sırada sarı-kırmızılı futbolcular, Mesut’a tepki gösterdi.

Yaşanan itişmelere Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın da katılmasıyla gerginlik büyüdü. Oyun yaklaşık 2 dakika dururken Galatasaray’da Muslera ve Marcao, Fenerbahçe’de ise kaleci Berke Özer ile Mert Hakan Yandaş sarı kartla cezalandırıldı.

Fatih Terim’e kırmızı kart

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kart gördü. Fenerbahçe’nin maçın uzatma bölümünde 2-1’lik üstünlüğü yakaladığı gol sonrasında 90 6. dakikada hakemlere itirazda bulunan Terim, kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Terim, maçın 45 3. dakikasında da oyun alanını terk etmeyen topa müdahale ettiği için sarı kart görmüştü.

Derbilerdeki kırmızı kart geleneği sürüyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbilerde sık kırmızı kart çıkma istatistiği bu maçta da bozulmadı. Bu akşamki müsabakadan önce iki takım arasında yapılan 44 Süper Lig, 7 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevuda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart göstermişti.

Bu müsabakada da Fenerbahçe’den stoper Marcel Tisserand, Galatasaray’dan teknik direktör Fatih Terim kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın da aralarında bulunduğu toplam 10 kişiye de sarı kart çıktı. (AA)