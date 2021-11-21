Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olay! Saha bir anda karıştı...

Süper Lig 'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 33. dakikasında Nef Stadı'ndaki Galatasaraylı taraftarlar, Mesut Özil'e tepki gösterdi. Özil'in sol çizgide armayı göstermesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı ve iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın Cicaldau'yu sert bir şekilde ittirmesi sonrası çılgına dönen Fernando Muslera, kalesinden hızlıca çıktı, olayların olduğu yere geldi ve Mert Hakan'a tepki gösterdi. Uruguaylı eldivenin bu hamlesi sonrası Marcao, Berke Özer ve Mert Hakan arasında gerilim çıktı.

İki takım oyuncularının araya girmesiyle yatışan olay sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler, Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, Fenerbahçe'den ise Berke Özer ile Mert Hakan Yandaş'a sarı kart gösterdi.







