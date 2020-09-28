Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde beraberliğe abone

Sezonun 3. haftasında oynanan derbi öncesi Galatasaray , Fenerbahçe karşısına favori olarak çıktı. Fenerbahçe'de ise yeni transferlerdeydi gözler. Geride kalan iki lig ve iki Avrupa Ligi karşılaşmasında aldığı skorlar ve oynadığı futbolla galibiyete yakın gösterilen Sarı-Kırmızılılar hedefine ulaşamadı. Karşılaşmanın 36. dakikasında Galatasaray Feghouli ile fileleri buldu, ancak yardımcı hakem Cem Satman bayrağı kaldırıp pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti, 90 dakika golsüz sona erdi. 0-0'lık skor beraberlik geleneğinin de sürmesi anlamını taşıyordu. Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra kazanıp son verdiği 5 maçlık beraberlik serisinin ardından taraflar yine yenişemedi. İki takım arasında oynanan son 7 derbinin 6'sında galip çıkmadı, taraflar 1'er puanla ayrıldı stattan.

Aslan'ın özlemi 6 yıl

Galatasaray'ın iç sahada rakibini yeneme serisi ise 6 yıla çıktı. Cim Bom iç sahadaki son derbi galibiyetini 18 Ekim 2014'te 2-1'lik skorla almıştı. Sarı-Kırmızılılar Sneijder'ın 88 ve 90'da attığı gollerle kazanmıştı. Kanarya'nın sayısı uzatmada Alper Potuk'tan gelmişti. Sonrasında bu statta oynanan 6 lig maçında rakibine 1 kez kaybeden Sarı-Kırmızılılar, 4'ü 0-0, biri de 2-2 biten skorlarla sahadan ayrıldı.