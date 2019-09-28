Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Vedat Muriç, Galatasaray derbisinde gol atmayı kafaya taktı! Kosovalı forvet, “Gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray ağlarını sarsmak gerekiyor. Benim de en büyük isteğim bunu gerçekleştirmek. Kendime güveniyorum” diye konuştu.

VEDAT MURİÇ GOL ATAR! MUHTEŞEM ORANI KAÇIRMA

Muriç, Aslan’ın golcüsü Falcao’ya da değinerek, “Falcao kendini kanıtlamış bir yıldız. Ona saygı duyuyoruz. Ancak takım olarak tek hedefimiz galibiyete uzanmak. Bunun için sonuna kadar savaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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