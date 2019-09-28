Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Tribüne kim gidecek?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Terim’in zor kararı... Süper Lig kulüpleri, 21 kişilik maç kadrosuna 12 yabancı yazdırabiliyor. Bu nedenle 2 oyuncunun tribüne çıkması gerekiyor. Fatih hoca ise kimi kadro dışı bırakacağı konusunda kararsız.

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Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel ve Falcao, 11’e göz kırpan isimler. Dolayısıyla Seri, Andone ve Donk arasında bir tercih yapılabilir. Ya da Ömer Bayram ile Şener 11’e dahil edilip, Nagatomo veya Mariano’dan feragat edilebilir. Terim son kararını maç saatine doğru verecek.

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