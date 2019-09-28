Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Büyük maçlarda kadroda farklı kararlar vermeyi seven Fatih Terim’in bir diğer sürprizi de Lemina konusunda olacak gibi görünüyor. Gabonlu futbolcunun 11’e çok yakın olduğu, Seri’nin kenara gelme ihtimalinin giderek arttığı bildirildi.

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Terim, Nzonzi ile Lemina’nın fiziksel açıdan hem daha güçlü kalacağını hem de topu ileri taşımada daha faydalı olacağını düşünüyor.

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