Bizim Takım'a sorduk: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kader adamları kim olur? İşte cevaplar...

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SORU | Zafer Büyükavcı: Her iki takım adına da ‘maçın kader adamları’ kimler olur?

Mehmet Demirkol: Fatih Terim ile Emre ve Gustavo

Galatasaray’da maçın adamı adayı Fatih Terim... Çünkü takım, kadro kalitesi kadar oynuyor. Teknik direktör eli değmemiş ham bir oyun. Hoca katkısı şart. Taktik, şablon, yöntem lazım. Nzonzi merkezli oyunun nasıl akacağı, rakibi nasıl şaşırtacağı... Terim’in planının kadroya geçmesi lazım. Fenerbahçe hücum fırsatları bulur. Bu konuda bir şüphe yok. Belirleyici unsur, savunma zaaflarının nasıl kapatılacağı. Emre ve Gustavo’nun önemi bu açıdan çok yüksek.

Cem Dizdar: Fatih Terim ve Max Kruse

Maçın kader adamı tek isim, Fatih Terim. Çünkü kenarda olmayacak. Onun yokluğunda ‘anında verilmesi gereken kararlar’ın süresi uzuyor ve işler sarpa sarabiliyor. Göz göze gelmelerinin, uyarılarının eksikliği saha içinde hissedilecektir. Beri yandan Emre üzerine kurulursa rakip oyunu bozacak Nzonzi/Seri ikilisi kritik önemde. Ve elbette geçen sezonun ikinci devresinde uçuşa geçen Belhanda/Feghouli uyumu. Falcao’ya sadece golü atmak düşebilir. Son maçta Ömer Bayram ön alanda kaldığı sürece fark yaratan bir oyun oynadı. Böylesi bir plan hayli ilginç olabılır. Ligin şu anlık ‘istatistik lideri’ Fenerbahçe, rakibi gibi stoper hattında sıkıntı yaşıyor. Ersun Yanal takımının topla iyi olduğu muhakkak ve bu gittikçe gelişecektir. Yine de eğer Emre önceki maçlar ve milli takımın Andorra karşılaşmasındaki gibi herşeyi yapmaya kalkarsa sıkıntı büyür. Bu anlamda Gustavo/Tolga ikilisinin yükü artar ve topu kullanmaları güçleşir. Bu maçta Fenerbahçe adına çözüm üreten oyuncunun Kruse olacağını düşünüyorum. Vedat ise Falcao gibi doğal ‘gol atıcı’ olacaktır ve bunda da şaşıracak bir durum yok sanırım.

Ali Ece: Bu savunmalarla Falcao ve Muriç

Maçın kader adamları Falcao ve Muriç olurlar. İki takımın savunmasında da eksikler var. Galatasaray’ın form ve belli ölçüde kalite eksiği varken, Fenerbahçe geri 4’lüsünün 3’ü en verimli oynadıkları pozisyonların dışında oynamak zorunda kalıyorlar.

Deniz Çoban: Kaleciler ve forvetler

Her maçta fikrim aynıdır. Kaleciler ve forvetler maçın adamı olmaya en yakın isimlerdir. Bunların dışında Galatasaray’da Feghouli, Fenerbahçe’de Emre ve Zanka da maçın kader isimleri olacaktır.