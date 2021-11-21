Galatasaray-Fenerbahçe derbisi son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligin 12'nci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor maçının 11'ine göre Galatasaray derbisine 3 değişiklikle çıktı. Pereira, Kayserispor maçında 11'de yer alan Max Meyer, Nazım Sangare ve Attila Szalai'yi yedek soyundurdu. Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Filip Novak, Jose Sosa ve Mesut Özil'e görev verdi. Pereira, Galatasaray derbisine şu 11'le çıktı: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Filip Novak, Jose Sosa, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Mergim Berisha."

PEREİRA 4'LÜ SAVUNMA İLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisine 4'lü savunma ile çıktı. Bu sezon takımını ilk kez 4'lü formasyonla sahaya süren Pereira, Galatasaray derbisinde 4-3-3 formasyonu ile sahada yer aldı.

SOSA 11'DE YER ALDI

Sarı-laciverti ekipte Josa Sosa, derbi mücadeleye 11'de başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile oynanan mücadeleye 11'de yer alan ve performansı ile beğenileri toplayan Sosa, ligin 12'nci haftasındaki Kayserispor karşısında ise yedekler arasında yer almıştı. Pereira, Arjantinli futbolcuya Galatasaray maçında ilk 11'de şans verdi.

6 YENİ İSİM DERBİ HEYECANI YAŞADI

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, ilk defa Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Kim Min-Jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo, derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşmasına ligin 12'nci haftasında hafta oynanan Karagümrük mücadelesinin 11'ine göre 3 değişiklikle başladı. Terim, Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ı derbide yedek soyundururken yerlerine Van Aanholt, Feghouli ve Morutan'a görev verdi. Fatih Terim, Fenerbahçe karşısına şu 11'le çıktı:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN KAREOGRAFİ

Son dönemde dünyaca ünlü olan diziden esinlenen Galatasaraylı taraftarlar, "Hazırsanız başlayalım. Oyuncu 1907 elendi" yazılı 3 boyutlu bir kareografi yaptı

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'ndaki mücadelede tribünleri tamamen doldurdu. Koronavirüs salgını başladıktan sonrasında tam kapasiteyle oynanılmasına karar verilen derbide sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Koronavirüs salgını önlemlerinin alındığı Nef Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları yer almazken, 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar takımlarını destekledi.

DHA