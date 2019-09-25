Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika!

Fenerbahçe son dakika: Teknik patron Ersun Yanal, Galatasaray'ı en ince ayrıntısına kadar analiz etti. İşte Cim Bom’u yıkacak plan...

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, hafta boyunca takıma Türk Telekom Stadı’nın atmosferini anlatacak. Nasıl bir ortamla karşılaşacakları hakkında bilgiler verecek.

Ersun Yanal’ın Galatasaray maçı öncesinde en çok üzerinde durduğu konu, öğrencilerinin saha içerisinde sakin kalması. Bununla ilgili uyarı üstüne uyarı yapıyor.

Falcao’ya yakın markaj

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Falcao’ya Zanka yakın markaj uygulayacak. Yanal, Falcao’nun ceza sahası içinde mümkün olduğunca az topla buluşmasını istiyor.

Kanatlarda özellikle Babel’in içe kat edip yarattığı tehlikelere dikkat çeken tecrübeli teknik adam, öğrencilerini bu konuda dikkatli olmaları için uyardı.

Cim Bom’un en çok aksayan bölgesi savunma. Hem stoperler hem de bekler bu sezon önemli hatalar yaptı. Ersun Yanal, Marcao ve Luyindama’ya baskı uygulayacak.

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Yüksek tempo silahı

Hava topları da Aslan’ın kâbusu. Emre ve Deniz gibi etkili duran top kullanan isimlere sahip olan Yanal, Muriç’in yanı sıra sürpriz koşular yapacak Kruse’ye güveniyor.

Galatasaray’ın tempolu oynayan rakipler karşısında zorlandığını düşünen 57 yaşındaki çalıştırıcı, oyunun bazı bölümlerinde tempoyu aniden yükseltip rakibi gafil avlamak istiyor.

Yusuf Dursun

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