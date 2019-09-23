Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman canlı yayınlanacak?

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı. Ev sahibi Galatasaray, ezeli rakibine göre favori gösterildi. Derbiyle ilgili merak edilen diğer detaylar da netleşiyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta oynanacak? Mücadele Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı izle linki ve canlı yayın bilgileri ile ilgili detayları aktarıyoruz.

GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.