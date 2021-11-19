Süper Lig’de gözler hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçına çevrildi. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan buluşmanın heyecanı misli.com’da ‘Süper Oran’ sayesinde daha da artacak. Misli.com; taraf bahsi, alt-üst, karşılıklı gol, toplam gol gibi en popüler bahis türlerinde daha yüksek oranlarla bahisseverlere ekstra kazanç imkanı sunacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine süper oranla iddaa oynamak için tıklayın

Dev derbide Galatasaray’ın galibiyeti 1.90 yerine misli.com’da 2.01 orandan, Fenerbahçe galibiyeti ise 2.85 yerine 3.01 orandan oynanabiliyor. Beraberliğin oranı ise 3.00 yerine 3.16. Maç gollü geçer diyenler 2.5 üst seçeneğiyle 1.64 yerine 1.73 oranla, az gollü geçer diyenler ise 2.5 alt seçeneğiyle 1.78 yerine 1.88 orandan bahis yapabilirler.

Galatasaray – Fenerbahçe Derbisinde Son Yıllarda Beraberlik Ön Planda!

Ezeli rekabette son yıllara damgasını vuran takım Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar; Kadıköy’de kazanamama serisini sona erdirirken, son 8 derbiyi de kaybetmedi. Son 8 maçta 6 buluşma berabere sona ererken, Galatasaray 2 maçı kazanan taraf oldu.

Derbinin Dikkat Çeken İstatistikleri

· Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Kasım ayında oynanan son 8 lig maçındaki toplam skor: Fenerbahçe 18 - 3 Galatasaray

· Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 22 yılda oynanan 39 derbide ilk golü atan takımlar %80,5 oranında galibiyet aldı.

· Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan son 56 derbide ilk golü atan takımlar sadece 4 kez yenildi.

· Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 14 derbinin 12'si 2,5 alt bitti.

· Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 8 maçın 6'sı berabere bitti.

· Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 17 derbinin 16'sında ilk 30 dakikalarda gol sesi çıkmadı.

· Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 19 maçın 18'inin ilk yarıları 1,5 gol alt bitti.

· Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde son 21 golün 15'i ikinci yarılarda atıldı.

· Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan resmi ve özel son 37 maçta hakemler toplam 31 kez kırmızı kart çıkardı.

· Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 17 karşılaşmada sadece 3 kez kaybetti. 5 Galibiyet 9 Beraberlik

· Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan 64 derbide sarı kırmızılılar 23 kez kazanırken, Fenerbahçe 15 galibiyet aldı

· Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan son 19 derbide sadece 25 gol atıldı.

· Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 19 maçın 12'sinin ilk yarılarında gol olmadı.

· Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbi maçında 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

· Galatasaray’ın sahasında oynanan 24 derbi maçında toplam 50 gol atıldı.

· Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 28 maçın 16'sı berabere sonuçlandı.