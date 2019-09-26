Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray formasını 2011-2013 yılları arasında başarıyla terleten eski oyuncu Johan Elmander, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim’e, teknik heyete ve oyunculara başarılar diledi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç öncesi kampa girecek.