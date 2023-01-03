Galatasaray-Fenerbahçe derbisi erken başladı! Atışmalar alevlendi...

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivassspor- Galatasaray maçında Kırmızı-Beyazlılar'ın golünün iptal edilmesi tartışmalara yol açmıştı. Öyle ki mücadele sonrasında Sivasspor cephesinden sert açıklamalar yapılmıştı, 'Golün neden iptal edildiği bize anlatılsın' denmişti.

'Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz'

Sonasında Galatasaray Başkanvekili Erden Timur da 'TFF, Var kayıtlarını açıklasın. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Hemen ardından da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da TFF'nin kayıtları açıklamasını istemişti.





'Önemli hakem hataları' dendi

Futbol kamuoyu tüm bu tartışmalarla alevlenirken bugün TFF, 15. haftadaki Gaziantep FK- Beşiktaş ve geçen haftaki Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kayıtlarını paylaştı. Paylaşımla birlikte TFF bu durumu 'Önemli hakem hataları' olarak nitelendirdi.

Sivasspor'dan itiraz!

Sivasspor, 'Hakem hatası değil, kural hatası' dedi ve maçın tekrar oynanmasını talep etti. Beşiktaş 'Bu zamana kadar neredeydiniz?' diyerek kendi maçlarının VAR kayıtlarının gündem olmamasına rağmen açıklanmasına tepki gösterdi. Ardından Galatasaray ve Fenerbahçe bu kayıtların paylaşılmasına destek verdiklerini açıkladılar.

Bugün Süper Lig'in 17. haftasında perde açıldı. Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 devirdi. Mücadelenin son bölümünde Akdeniz ekibinin Fernando Martins'le attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Son düdüğün ardından Antalyaspor, 'Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu 2-2' şeklinde bir paylaşımda bulundu.





Galatasaray da bizzat ezeli rakibi Fenerbahçe'yi etiketleyerek, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce . Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" tweetini attı.

İşte o paylaşım:





'40 saniyede gerçekler!'

Fenerbahçe'den de Galatasaray'ın bu göndermesine cevap gecikmedi. Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus'un basın toplantısında, ""Maç içerisinde tartışmalı pozisyonlar vardı. 3-1'i yakaladığımız pozisyonda golümüzün neden iptal edildiğini anlamadım. Rossi'nin attığı o golde neye faul çalındığını anlayamadım. Penaltı pozisyonu zaten penaltıydı. Batshuayi'nin vurmuş olduğu kafada rakip topu kesti. Son dakikada atmış oldukları golde rakip ofsayttaydı. Çünkü golün hemen öncesinde Samuel Osayi'yi blokluyordu. Dolayısıyla ofsayt pozisyonundaydı. Bu hakemin vermiş olduğu iyi bir karardı. Hakemle ilgili söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer şikayet etmesi gereken bir taraf varsa bunun Fenerbahçe olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer golümüz verilseydi ve 3-1'i yakalamış olsaydık maçı zaten orada bitirecektik" ifadelerini kullandığı bölümü paylaşarak, '40 saniyede gerçekler!' notunu düştü.

İşte o paylaşım: