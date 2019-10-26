Galatasaray - Fenerbahçe (CANLI)

Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyork. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi ev sahibi Galatasaray taraftarının desteği ile kazanmak istiyor. Bu sezon Euroleague'in aksine ligde oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko ise ezeli rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor.

Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.15'te başlayan mücadele Tivbuspor 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko ise averajla Pınar Karşıyaka'nın ardından 2. durumda bulunuyor.