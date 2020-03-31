Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de futbol dururken çoğu futbolseverin gözü Süper Lig'in akıbetinde. Fakat Türkiye'de futbol sadece Süper Lig'de oynanmıyor. Her hafta yarışın yeniden şekillendiği TFF 1. Lig'de de heyecan fırtınası yaşanıyor. 28 haftası geride kalan 1. Lig'de 53 puanlı Hatayspor, şampiyonluğun en büyük favorisi. Erzurumspor 47, Bursaspor 46, Adana Demirspor ve Akhisarspor 45, Karagümrük ise 46 puanla ilk 6 sırayı oluşturuyorlar. Son 3 sırada ise 24 puanlı Osmanlıspor, 20 puanlı Adanaspor ve 17 puanlı Eskişehirspor bulunuyor.

Bu ligi en özel kılan durumlardan bir tanesi ise belirsizlik. Sezon başı transfere önemli bir miktar ayıran kulüpler orta sıralarda ligi bitirirken, oturmuş takımı olan ve şehrin inandığı kulüpler bir anda Süper Lig potasında kendisini bulabiliyor.

28 haftası geride kalan ligde bazı futbolcular, sergilediği performansla takımını sırtladı, bazıları ne yapsa da sıralamayı değiştiremedi. Adından söz ettiren futbolcuları sizler için derledik.

HAZIRLAYAN KAAN KARAHAN

Erkan Zengin

Gittiği takımı ayağa kaldıran, sahaya çıktığında rakipleri tedirgin eden futbolcu: Erkan Zengin. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü tek başına 1. Lig'e taşıyan Erkan, devre arası ayrılma kararı aldığında transfer piyasasını karıştırmış, kazanan Adana Demirspor olmuştu. Erkan geldikten sonra farklı bir kimliğe bürünen Adana ekibi, şampiyonluk potasına girdi. Bu sezon toplam 20 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 6 gol, 12 asist kaydetti.

Mehmet Akyüz

Denizlispor'dan ayrılma kararı aldığında Erzurumspor ile Adana Demirspor, Mehmet Akyüz için karşı karşıya geldi. Tıpkı Erkan Zengin'de olduğu gibi kazanan yine Adana Demirspor oldu. Demirspor'la 11 maçta 9 gol atan 34 yaşındaki golcü, transferin karşılığını vermiş oldu.

Çağlar Şahin Akbaba

Bursaspor'un 25 yaşındaki kalecisi Çağlar Şahin Akbaba performansıyla ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. 26 maçta görev alan Çağlar'ın ismi şimdiden Süper Lig ekipleriyle anılmaya başlandı.

Ali Akman

Henüz 17 yaşında olan Ali Akman, en fazla süre alan genç futbolcular arasında bulunuyor. İbrahim Üzülmez'in genç futbolcuya kritik anlarda güven vermesi de kendisine ne kadar güvendiğini ispatlar neticesinde. Bursaspor'un yıldız adayına Avrupa kulüplerinin yakın ilgi gösterdiği ifade edilirken, oyuncu için istekli olan ilk takımın Benfica olduğu iddia edildi. Portekiz temsilcisinin yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Çağlar Söyüncü'nün de formasını terlettiği Leicester'ın 17 yaşındaki oyuncuya talip olduğu aktarıldı. Ali Akman ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği gelen haberler arasında.

Ramazan Civelek

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ramazan Civelek, Ömer Erdoğan'ın takımın başına geçmesiyle farklı bir kimliğe büründü. Sağ bekte hücuma yaptığı katkı ve savunmayla ön plana çıkan Ramazan, Karagümrük formasıyla 5 gol, 3 asist kaydetti.

Marco Paixao

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol atarak gol kralı olan Portekizli santrfor, bu sezon 28 hafta sonunda 17 kez rakip fileleri sarstı. Gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 6 gol önünde yer alan 35 yaşındaki Paixao, ilerleyen yaşına rağmen ligin en kaliteli gol ayaklarından biri olduğunu yine gösterdi.

Yusuf Abdioğlu

2 sezondur Hatayspor forması giyen Yusuf Abdioğlu, tam bir istikrar abidesi. Geçen sezon 38 maça çıkan Yusuf, bu sezon ise 26 maçta görev aldı. 1 gol, 1 asistle oymayan 30 yaşındaki futbolcu, agresif futboluyla dikkat çekiyor.

Hasan Hatipoğlu

1. Lig'de nadir bulunan sol stoperlerden olan Hasan Hatipoğlu, oyun kurma yeteneği ile ön plana çıkıyor. Bu sezon Erzurumspor formasıyla 24 maça çıkan Hasan, rakip filelere 3 gol bırakırken 1 de asist kaydetti.

Yevhen Seleznyov

Ligin en tecrübeli oyuncuları arasında bulunan Seleznyov, 22 maçta 8 gol attı. Sezon sonu Bursa ile sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı golcünün Süper Lig'e dönmesi bekleniyor.

Ali Keten

Menemenspor’da Ali Keten bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında 3. Lig ekibi Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunma oyuncusu, formayı kaptıktan sonra bırakmadı. Ali'yi Kasımpaşa'nın dışında Yeni Malatyaspor'un da yakından takip ettiği öğrenildi.

Caner Hüseyin Bağ

Daha önce altlig takımlarında görev alan Caner Hüseyin Bağ, Hatayspor'da İlhan Palut'un dokunuşuyla bambaşka bir oyuncuya dönüşmüştü. Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına giren Caner, bu sezon da rotasını bozmadı. 28 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, takımının lider olmasındaki en büyük başrol oyuncularından birisi oldu.

Gökhan Değirmenci

Ligdeki 28 maçın 27'sinde ilk 11'de kaleyi koruyan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, hiç oyundan çıkmadan 2 bin 430 dakika sahada kalarak takımın bu sezon en uzun süre forma giyen ismi oldu. Akhisarspor, Gökhan'ın kaleyi koruduğu maçlarda kalesinde 31 gol görerek ligin en az gol yiyen 5'inci takımı olmayı başardı.

Erhan Çelenk

Tecrübeli sol kanat oyuncusu Akhisarspor'un bu sezon çıktığı 28 lig, 1 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası maçının tamamında süre alan tek futbolcu oldu. Bu 30 maçın 26’sına ilk 11’de başlayan Erhan, attığı 8 golle Burhan’la birlikte takımın en skorer ismi olmayı da başardı.

Mirkan Aydın

Lider Hatay'ın en golcü futbolcusu Mirkan Aydın. Türkiye'ye Eskişehirspor formasıyla ayak basan Mirkan, Göztepe ve Altınordu forması giydikten sonra Hatay'a gelmişti. Geçtiğimiz sezon 12 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 kez fileleri sarstı, takımının en skoreri oldu.

Andrija Vukovic

2015-2016'dan beri Balıkesirspor forması giyen Andrija Vukovic, her sezon istikrarlı performansını sürdürüyor. Ligin en iyi kalecileri arasında yer alan Vukovic, 22 maçta görev aldı. Mali sorunlarla başa çıkan Balkes'te kaptan Vukovic'in sergilediği tavır ise dikkat çekmişti.

Gentian Selmani

Menemenspor’un en istikrarlı oyuncusu olan kaleci Gentian Selmani’ye Süper Lig yolu göründü. Bu sezon sarı lacivertlilerde kritik kurtarışlara imza atan Arnavut kaleciye İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa’nın talip olduğu öğrenildi. İki takım yetkililerinin Selmani ile ilgili teknik ekiplere olumlu rapor verdiği ve transfer için harekete geçildiği ifade edildi.

Jasmin Trtovac

Bu sezon Menemenspor'da 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayan 33 yaşındaki savunmacı, bin 691 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertlilerin, Sırp oyuncuyla yeni bir mukavele yapmak istediği öğrenilirken, Trtovac'ın da kariyerini İzmir ekibinde sürdürmeye sıcak baktığı vurgulanmıştı.

Mustafa Çeçenoğlu

1. Lig'de 26 müsabakaya çıkıp 2133 dakika sahada kalan Menemenspor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu 4 kez fileleri sarstı. Bu performansın ardından Mustafa Çeçenoğlu'nu Süper Lig ekipleri de göz hapsine aldı. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcuya Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nin talip olduğu öğrenildi.

Alperen Uysal

1. Lig'de İstanbulspor formasıyla 28 maçta görev alan Alper Uysal, Türkiye liglerinde forma giyen kaleciler arasında 'ayaklarını en iyi kullanan file bekçisi' olarak dikkat çekti. Yüzde 95'e varan pas oranı yakalayan Alperen'i kadrosuna katmak isteyen Süper Lig ekipleri İstanbulspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Muhammed Mert

Muhammed Mert, kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 27 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı. Devre arasında da gurbetçi futbolcuyla ilgilenen Konyaspor’un sezon sonunda Altınordu’ya teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü.

Ravil Tagir

TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşıdaki stoper Ravil Tagir, 27 maçta görev aldı, Avrupa devlerinin radarına girdi. Kazak asıllı Türk futbolcuyu sezon başından bu yana İtalyan ekibi Juventus'un yanı sıra Manchester United, Chelsea, Manchester City, Norwich City gibi İngiliz kulüplerinin scout ekiplerine izlettirdikleri belirtildi.

Cemali Sertel

Bonservisi Başakşehir'de bulunan Eskişehirspor'un 20 yaşındaki sol beki Cemali Sertel, 27 maçta 2 gol, 2 asist yapmayı başardı. Başakşehir'in gelişimini yakından takip ettiği genç oyuncuyu gelecek sezonlarda bambaşka bir rolde izleyebiliriz.

Atakan Üner

Altınordu’da sağ kanat Atakan Üner, bu sezon sergilediği performansla teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun vazgeçemediği isimler arasına girmeyi başardı. Ligde oynadığı 26 maçın 24’ünde ilk 11’de görev alan 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle alkış toplarken, lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yaptığı toplam 8 asistle takımın asist kralı olarak dikkat çekti.

Ibrahim Sehic

31 yaşındaki eldiven ligin en iyi kalecilerinden. Bosna Hersek Milli Takım kalesini de koruyan Sehic, kalesinde güven veriyor. Erzurumspor'da 28 maçta forma giyen ve 12 maçta kalesini gole kapatan Sehic'in ismi Beşiktaş ile de anılıyor.

Emrah Başsan

Süper Lig takımlarının tekliflerine rağmen Erzurumspor'da kalan Emrah, ligin en efektif oyuncuları arasında yer alıyor. Hücumda aktif olan ve atakları yönlendiren isim olan 27 yaşındaki futbolcu, 7 golde (2 gol, 5 asist) skora katkı sağladı.

Oltan Karakullukçu

Oltan Karakullukçu ismini Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Erzurumspor eşleşmesi nedeniyle hatırlayacaksınız. Tecrübeli golcü attığı gollerle takımını üst tura taşımayı başarmıştı. Forvet oyuncusu olmasına rağmen oyuna katkısı ve hava toplarındaki başarısıyla arkadaşlarına alan açan 28 yaşındaki forvet, ligin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Samet Akaydın

Keçiörengücü'nün 26 yaşındaki defans oyuncusu Samet Akaydın, 27 maçta attığı 3 golle dikkat çekti. Şanlıurfa'dan transfer edilen ve lige hemen uyum sağlayarak bankolar arasına giren Samet'in takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Abdulkadir Korkut

2 sezondur Keçiörengücü forması giyen Abdulkadir, orta sahadan defansa çevrilen oyunculardan. Geçtiğimiz sezon 30, bu sezon 27 maça çıkan Abdulkadir, temposu ile dikkat çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.



