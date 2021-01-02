2021'nin ilk derbi heyecanı ING Basketbol Süper Ligi'nde yaşanacak. Yeni yılın ikinci gününde, maç fazlasıyla zirvede yer alan Fenerbahçe Beko ile Play-Off sınırına girmeye çalışan Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Anadolu Efes'e kaybeden Kanarya telafi için sahaya çıkacak. Son sırada yer alan Bursaspor'u mağlup edip, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran ev sahibi Aslan ise serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-Lacivertliler 14 maçta 11 galibiyetle lider durumda bulunurken Galatasaray ise 14 maçta 5 galibiyetle 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray'da son durum

Galatasaray'da tedavisi devam eden Berke Atar, Fenerbahçe Beko maçında yer almayacak. Yeni transferler, Amile Jefferson ile Assem Marei kadroda yer almaları halinde mücadelede forma giyme şansını yakalayacaklar. Galatasaray, ligde son oynadığı Frutti Extra Bursaspor maçını 92-73 kazandı. Beş basketbolcunun çift haneli sayı ürettiği karşılaşmada Brock Motum 20 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla öne çıkan isim oldu.

Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı. 30 Aralık Çarşamba günü Fransız temsilcisi ASVEL’i konuk eden Sarı Lacivertli ekip, mücadeleyi 81-59 kazanarak üst üste ikinci, toplamda ise 17 hafta sonunda 7. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 26 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes’e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-72 mağlup ayrıldı.

İstatistik liderleri (Galatasaray - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Darly Macon 17.07 – Nando De Colo 16.40

Ribaund: Johnathan Williams 7.57 – Ahmet Düverioğlu 5.50

Asist: Daryl Macon 5.50 – Nando De Colo 5.60

Top çalma: Alex Hamilton 1.67 – Jan Vesely 1.36

Takım istatistikleri (Galatasaray - Fenerbahçe Beko):

Sayı: 82.71 – 87.93

2 Sayı: %53.08 - %60.3

3 Sayı: %40.18 - %38.76

Serbest atış: %74.9 - %79.05

Ribaund: 29.50 – 31.93

Asist: 19.86 – 21.29

Top çalma: 5.93 – 7.21

Top kaybı: 12.36 – 12.50